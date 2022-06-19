Son Dakika: Fenerbahçe derken dev transfer planı ortaya çıktı! Hem Marcelo hem Dani Alves...

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Real Madrid'de 15 sezon geçiren ve geçtiğimiz günlerde vedasını yapan Marcelo'da flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile ismi anılan Brezilyalı futbolcu için sürpriz plan duyuruldu.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETMİŞTİ

15 sezonun ardından Real Madrid'den ayrılan Marcelo, veda töreninde gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Tecrübeli futbolcu, "Takım arkadaşlarıma ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Her şeyden önemlisi bu kulübün perde arkasında çalışanlarına. Kendimi sadece futbol oynamaya adadım. Eşime teşekkür etmek istiyorum çünkü o, futbola başladığımdan bu yana hep yanımdaydı. Bugün neysem, hepsi onun sayesinde. Brezilya'dan ayrılırken aklımda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak vardı. Bugün buradan dünyanı en büyük kulübünde tarihin en çok şampiyonluğa sahip oyuncusu olarak ayrılıyorum. Raul'e de teşekkür etmek istiyorum. Hiç söylemediğim bir şey anlatacağım. Kulübe geldiğimde bana çok yardımcı oldu ve bana birçok konu da tavsiyede bulundu. Her zaman örnek aldığım bir insandın ve idolümdün." şeklinde konuşmuştu.

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'TÜRKİYE' SORUSUNA YANIT

Basın toplanısı sırasında kariyerinin devamıyla ilgili sorulara yanıt veren Marcelo; "Seni gelecek sezon Türkiye'de mi izleyeceğiz?" şeklindeki soruya; "Bilmiyorum. Bir gelişme olursa Instagram hesabımdan mutlaka bildiririm." yanıtını vermişti.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPACAK İDDİASI

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Marcelo'ya resmi teklifte bulunacağı iddia edilmişti.

RONALDO İSTİYOR

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Real Valladolid'in sahibi Ronaldo Nazario, Marcelo'yu takıma katmak istiyor.

DANI ALVES PLANI

Yine tarihin en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen Dani Alves için hamle yapmayı hedefleyen Ronaldo'nun, bu ikiliyi takımında buluşturmayı düşündüğü belirtildi.

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MARCELO SICAK BAKIYOR

Marcelo'nun da Madrid'e yakın olması ve oğlu Enzo'nun da Real Madrid altyapından forma giymesi nedeniyle Real Valladolid seçeneğine sıcak baktığı aktarıldı.

KULÜP TARİHİNİN EN ÇOK KUPA KAZANAN OYUNCUSU

Ocak 2007'de Fluminense'den 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e Transfer olan Marcelo, 25 kupayla Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu.

Marcelo Real Madrid formasıyla 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 6 La Liga, 2 Kral Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa kazandı.

Real Madrid formasıyla 545 maça çıkan Brezilyalı sol bek, 38 gol atıp 103 asist yaptı.