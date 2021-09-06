Son dakika: Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın lisansını çıkardı

Fenerbahçe'de yaklaşık 1 ay önce transferi açıklanan ancak lisansı bir türlü çıkarılmayan Burak Kapacak'ın lisansı çıktı. TFF'nin resmi sitesinde yer alan Fenerbahçe sayfasında Burak Kapacak'ın ismi yer aldı.

Burak Kapacak da lisansının çıkmasının ardından bir paylaşım yaptı.

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