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GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın lisansını çıkardı
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Futbol
Haber Giriş: 06.09.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın lisansını çıkardı

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Fenerbahçe, yaklaşık 1 ay önce Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak'ın lisansını çıkardı.

Fenerbahçe'de yaklaşık 1 ay önce transferi açıklanan ancak lisansı bir türlü çıkarılmayan Burak Kapacak'ın lisansı çıktı. TFF'nin resmi sitesinde yer alan Fenerbahçe sayfasında Burak Kapacak'ın ismi yer aldı.

Burak Kapacak da lisansının çıkmasının ardından bir paylaşım yaptı.

Son dakika: Fenerbahçe, Burak Kapacakın lisansını çıkardı

Son dakika: Fenerbahçe, Burak Kapacakın lisansını çıkardı

Son dakika: Fenerbahçe, Burak Kapacakın lisansını çıkardı

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