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Basketbol
Haber Giriş: 26.11.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Beko'ya yeni transfer Alex Perez'den kötü haber

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Son Dakika | Fenerbahçe Beko'ya yeni transfer Alex Perez'den kötü haber
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Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Alex Perez'in idmanda sakatlandığını ve iki haftalık bir tedavi süresinin öngörüldüğünü duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Alex Perez'in idmanda sakatlandığını duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Yeni transferimiz Alex Perez, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.

Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk’un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir:

Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez’in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz."

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