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Basketbol
Haber Giriş: 02.07.2020 - 19:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov ile anlaşmaya vardı!

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Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov ile anlaşmaya vardı!
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Fenerbahçe Beko'nun Sırp koç Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından yeni başantrenörünü belirledi.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardı

IGOR KOKOSKOV KİMDİR?

2004-2005 yıllarında Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan Kokoskov, 2017 yılında Slovenya ile EuroBasket şampiyonluğu yaşadı.

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