Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov ile anlaşmaya vardı!
Fenerbahçe Beko'nun Sırp koç Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından yeni başantrenörünü belirledi.
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardı
IGOR KOKOSKOV KİMDİR?
2004-2005 yıllarında Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan Kokoskov, 2017 yılında Slovenya ile EuroBasket şampiyonluğu yaşadı.
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