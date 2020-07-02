Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından yeni başantrenörünü belirledi.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardı

IGOR KOKOSKOV KİMDİR?

2004-2005 yıllarında Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan Kokoskov, 2017 yılında Slovenya ile EuroBasket şampiyonluğu yaşadı.