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Basketbol
Haber Giriş: 08.07.2020 - 17:51,Son Güncelleme:

Son dakika! Fenerbahçe Beko, Edgaras Ulanovas transferini bitirdi!

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Son dakika! Fenerbahçe Beko, Edgaras Ulanovas transferini bitirdi!
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Fenerbahçe Beko, Zalgiris’ten Edgaras Ulanovas ile iki yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Başantrenörlük görevine Igor Kokoskov'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, takımı güçlendirmeye devam ediyor.

beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe Beko, Zalgiris'ten Edgaras Ulanovas ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe Beko gün içinde İtalya’nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı forvet Dyshawn Pierre transferini resmen açıklamıştı.

 

Son dakika Fenerbahçe Beko, Edgaras Ulanovas transferini bitirdi

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