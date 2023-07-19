Son Dakika: Fenerbahçe, Becao transferini KAP'a bildirdi! Bu gece İstanbul'a geliyor...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edildiğini KAP'a bildirdi.

Brezilyalı stoper, bugün Venedik’ten kalkacak uçakla saat 23.45’te İstanbul’da olacak. Sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayarak takıma katılacak.

ATALANTA ÇOK İSTEMİŞTİ...

Merih Demiral'ın yerine stoper arayan Serie A ekibi Atalanta, Becao'yu ikna etmek için daha önce 1.2 milyon euro'luk önerisini 1.4 milyon euro'ya çıkarmıştı. Udinese'ye Fenerbahçe ile aynı rakamı önerdiği için diğer bir Serie A ekibi kararı Becao'yu bıraktı.

FENERBAHÇE TARAFINDAN KAP'A YAPILAN BİLDİRİM

Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao) 'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese Calcio ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir.

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Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO CİVARI

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin bonuslar dahil toplam 10 milyon Euro karşılığında transferi bitirdiğini öne sürüyor. Ancak oyuncu için ödenecek net bonservis tutarının 8 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

Sarı lacivertli kulübü tercih eden oyuncu yarın sağlık kontrolü sonrası imzayı atacak. Becao kontrollerin ardından takımla buluşacak.

"İTALYA'DA GÖRDÜĞÜM EN İYİ STOPERLERDEN BİRİ"

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, Sarı Lacivertliler’in transfer gündemindeki Rodrigo Becao hakkında konuşmuştu. Udinese’de 3 sezon Becao ile birlikte oynayan Tolgay Arslan şu ifadeleri kullanmıştı.

"Becao ile üç yıl beraber oynadık. İtalya’da gördüğüm en iyi stoperlerden biri. Çok hızlı ve çok güçlü bir futbolcu. Kişilik olarak da çok iyi bir insan ve iyi bir takım arkadaşı. Oynadığı takımda her zaman başarılı olacağını düşünüyorum. Böyle bir stopere sadece Türkiye’den değil, İtalya, Almanya ve İngiltere’den de teklifler gelir. Çok kuvvetli bir savunmacı olduğu için ona karşı oynamak zordu. Allah’tan beraber oynadık"

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GEÇEN SEZON NE YAPTI?

1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper mevkinde görev yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’den Transfer edilen Becao, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist üretti. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

RODRIGO BECAO KİMDİR?

Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya Salvador’da doğdu. Süper Lig kulübü Fenerbahçe için stoper pozisyonunda oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur. Campeonato Brasileiro Série B'deki ilk maçına Bahia formasıyla 28 Kasım 2015'te Atlético Goianiense karşısında çıktı.

4 Temmuz 2018'de Rodrigo Becao, 2018-19 sezonu için Rusya Premier Ligi kulübü PFC CSKA Moskova'ya kiralık olarak katıldı. CSKA formasına ilk kez 27 Temmuz 2018'de, 2018 Rusya Süper Kupası'nda Lokomotiv Moskova karşısında çıktı.

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6 Temmuz 2019'da Rodrigo Rodrigo Becao, İtalya Serie A tarafı Udinese ile 1,6 milyon € karşılığında sözleşme imzaladı. 25 Ağustos 2019'da Becão, Serie A'daki ilk maçında Dacia Arena'da AC Milan'ı 1-0 yenerek galibiyet golünü attı.

SON TRANSFERLERİN ARDINDAN 11 AYRILIK KAPIDA

Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Becao gibi isimleri kadrosuna katan, Dominik Livakovic ve Wilfried Zaha ile de imzaya çok yakınlaşan Fenerbahçe Kulübü’nde kadro baştan aşağı yenilenirken gideceklerin kalacakların bu hafta netleşmesi bekleniyor… Arda Güler’den gelecek 20 milyon Euro’nun yanı sıra Samatta’yı PAOK’a veren sarı lacivertliler bütçede ekstra 2.7 milyon Euro’luk yer açtı.

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Szalai ve Batshuayi’ye ciddi tekliflerin gelmesiyle mali açıdan rahat bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe’de öncelik İsmail Kartal’ın kadroda düşünmediği isimlerle yolları ayırmak. · KADROYA 6 yeni oyuncu katılırken bu isimlerin sadece 1’i yerli. Gelen 5 lejyonerle birlikte F.Bahçe’nin yabancı sayısı 17’e çıkmış durumda. Becao, Zaha, Livakovic’in de gelmesiyle bu sayı 20’ye ulaşacak. Bu nedenle Kanarya’da 8 yabancı, 3’ü yerli olmak üzere 11 oyuncu yol ayrımında.