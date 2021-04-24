Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a davet! Bir kez daha...

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Geçen hafta bizim için karlı bir hafta oldu. Bay geçirdiğimiz bir haftada rakiplerimiz puan kaybetti. Bu sefer çok şükür ki bizim lehimizde sonuçlar yaşandı. Artık her maçımız final. Taraftarın olmaması bizi de etkiledi. İç sahada olumsuz anlamda tarihi bir rekor kırarken, dış sahada ise üstün bir performans sergilediğimiz garip bir sezon geçiriyoruz."

"ŞAMPİYONLUKTAN HİÇ VAZGEÇMEDİK"

"Kaybetmememiz gereken puanları kaybettik, hiç beklemediğimiz maçlarda puan kayıpları yaşadık. Bunlarla beraber göz göre göre hakem hatalarından kaybettiğimiz heba olan pek çok puanımız var ama her şeye rağmen toparlanmasını bildik. Şampiyonluktan hiç vazgeçmedik. Son viraja girerken Fenerbahçe'miz, bir kez daha şampiyonluk adayı olarak anılmaya başlandı. Diğer şampiyonluk adayı rakiplerimize göre kadro derinliğimiz bize bu süreçte avantaj yaratacaktır diye umuyorum."

EROL BULUT'A TEŞEKKÜR, EMRE BELÖZOĞLU'NA GÜVENOYU

"Erol Bulut'a teşekkür etmek istiyorum. Bugün şampiyonluk konusunda konuşabiliyorsak onun sayesindedir. Bizim için özel bir yeri vardır. Son derece beyefendi birisi. Emre Belözoğlu teknik adam olarak tecrübesiz olsa da zekasıyla bu işin altından kalkacaktır. Ona kalan haftalarda güvenimiz tam."

"Son 15 yıldır Fenerbahçe'ye yapılanları tüm Türkiye biliyor. Komple teorilerinden bahsedeceksek en fazla canı yanan takım bizizdir. Taraftarımızdan rica ediyorum şampiyonluğa odaklansınlar."

GALATASARAY'A BİR DAVET DAHA

"1959 öncesi şampiyonlukların tartışılmasını çok sağlıklı buluyorum. Artık kamuoyu bu konuda bilinçleniyor. Biz hakkımızı istiyoruz. Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. Ezeli rakiplerimizin kendi web sitelerinde bile bu şampiyonluklar yer almaktadır. Beraber çıkalım, istediğiniz yerde, hatta sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim.

"TFF'nin vereceği karar, kendi tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda hiç acele etmeye gerek yok. Bizim hiçbir endişemiz ve şüphemiz yok."

SEÇİMDE ADAY OLACAK MI?

"Haziran ayının ilk hafta sonunda seçim yapmayı düşünüyoruz. 28 bin kişinin üzerinde üye aidatını yatırdı 20 bine yakın bir katılım bekleniyor bu yüzden zemine zarar verse de gene stadyumda yapılması planlanıyor. Şu an net bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ihtiyaçlar ne gerektiriyorsa onu yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Üzüldüğümüz, kırıldığımız, kaygılandığımız anlar oldu ancak başkan olduğum için pişmanlık duymadım."

"AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KARŞI ÇIKTIM"

"Avrupa futbolu enteresan bir hafta geçirdi. Pazar gününden çarşambaya kadar Avrupa futbolu facianın eşiğinden döndü. Bu format dağılmasaydı Avrupa futbolu büyük bir krize girecekti. Bu formatın dağılması sevindirici bir gelişme. Paranın ve gelirlerin artması güzel bir şey ama bir noktadan sonra bu çokluk da sizi zarara sokar. Bu canavarı kulüpler kendileri yarattı. Olmaması iyi oldu. Katılma durumumuz olamaz çünkü artık böyle bir organizasyon yok. Ben de Fenerbahçe Başkanı olarak bu oluşuma sonuna kadar karşı çıktım."

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