Son Dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Nihat Özdemir'e kırgınız, kızgınız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



- Gaziantep FK maçında, çok önemli Başakşehir maçımız öncesi Vedat Muriqi'nin PFDK'ya sevki malumunuzdur. Tek kelimeyle skandaldır hatta meydan okumadır.



- Alanyaspor maçındaki kural hatası başvurumuzun ele alınış biçimi bizi üzdü. Maçımızı yöneten 11 hakemin 9'u bir sonraki hafta maç yönetmedi.



- VAR teknolojisine rağmen, milyonlarca taraftarın ve kameraların önünde göz göre göre, pervasızca yapılan bir mühendislikten bahsediyorum. Basketbolda, voleybolda olduğu gibi challenge hakkı verilsin. VAR'ın çok daha iyi kullanılabileceğine inanıyorum.



- Türk futbolunda adil rekabet ortamı var diyebilir miyiz? Sadece bu sezon için demiyorum. Amatörden Süper Lig'e kadar önemli bir sorundur. Ülke olarak rekabetçi olamamamızın sebeplerinden biri budur.



- Resmin bütününe baktığınız zaman ortaya çıkanlar basit hatalar değil. Sıkıntı yaşayan kulüp sadece Fenerbahçe değil. Sezon ilerledikçe şikayet eden takım sayısı artacaktır. Harcama limitleriyle transfer yapmamızın önü kesildi.



- Ben, yönetim kurulumuz ve futbolcularımız her şeyin farkında. Bu hafta sonundan itibaren başlayarak bu hırs bu inançla taraftarımızın desteğiyle tüm maçlarımızı kazanmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Futbolcuların gözünde o hırsı gördüm. Havlu attığımızı düşünenlere söylüyorum. Bu lig bu haftadan itibaren adil bir şekilde yönetilirse Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir.

- TFF Başkanı Nihat Özdemir ile ilgili de konuşacağım. Kulübümüze iki haftadır fakslar geliyor. 18 yıl Fenerbahçe'de hizmet vermiş, futbolun içinden gelen bir insan. Fenerbahçe'ye mesai harcamıştır, 6 yıl da beraber çalıştık... Biz Fenerbahçe olarak Nihat Bey’e kırgın ve kızgınız. Zorlu’da bir toplantı yapıldı, Türk futbolu dizayn ediliyor dendi. Bizim için rutin bir toplantıydı. Aynı şekilde başka başkanlarla da görüştüğünü ifade etti. Keşke daha önce ifade etseydi.



- Sayın Cumhurbaşkanımız lig maçlarına katılmama duyarlılığını göstermiştir. Tüm siyasetçilerimizin bu duruşu örnek almalarını beklediğimi ifade etmek istiyorum. Kulübüm ve şahsım siyasete girmedi girmeyecek."



Luiz Gustavo'nun Nefis Aşırtma Golü;

