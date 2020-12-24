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Futbol
Haber Giriş: 24 Aralık 2020 - 09:39 | 

Son Dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçında Caner Erkin'den tepki! Emre Belözoğlu son anda...

Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek zirve yarışına tutundu. 88. dakikada oyundan alınan sarı-lacivertli takımın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin'in tepkisi ve sonrasında yaşananlar geceye damga vurdu.

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1KADIKÖYDE OLAYLI GECE
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KADIKÖY'DE OLAYLI GECE

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maça hakemin gösterdiği kırmızı kartlar damgasını vurdu.

2CANER ERKİN TEPKİ GÖSTERDİ
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CANER ERKİN TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-lacivertli takım, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından çıktığı kader maçında 3 puanı hanesine yazdırırken, Caner Erkin'in oyundan alındığında verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.

3EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ
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EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ

Caner Erkin, maçın 88. dakikasında yerini Papiss Cisse'ye bırakınca teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterip doğruca soyunma odasının yolunu tuttu.

4MAÇI KÖRÜĞÜN AĞZINDAN İZLEDİ
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MAÇI KÖRÜĞÜN AĞZINDAN İZLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli oyuncu, tribündeki sportif direktör Emre Belözoğlu'nun uyarısıyla geri dönerek karşılaşmanın kalan kısmını körüğün ağzından izledi.

5CANER ORTALADI AMA...
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CANER ORTALADI AMA...

Bu arada Fenerbahçe'nin 28. dakikada soldan geliştirdiği atakta Caner Erkin ortasını yaptı. Ademi'nin ıska geçtiği topa Thiam da yetişemedi.

6KAFAYI YİYECEĞİM YA
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"KAFAYI YİYECEĞİM YA"

Sağ arka direkte Sinan Gümüş'ün vuruşunda meşin yuvarlak tribünlere gidince Caner "Kafayı yiyeceğim ya" diye bağırarak tepki gösterdi.

7TELEVİZYONDAN DUYULDU
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TELEVİZYONDAN DUYULDU

Yıldız futbolcunun isyanı televizyon ekranına da yansıdı.

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