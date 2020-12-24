Son Dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçında Caner Erkin'den tepki! Emre Belözoğlu son anda...
Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek zirve yarışına tutundu. 88. dakikada oyundan alınan sarı-lacivertli takımın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin'in tepkisi ve sonrasında yaşananlar geceye damga vurdu.
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KADIKÖY'DE OLAYLI GECE
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maça hakemin gösterdiği kırmızı kartlar damgasını vurdu.
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CANER ERKİN TEPKİ GÖSTERDİ
Sarı-lacivertli takım, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından çıktığı kader maçında 3 puanı hanesine yazdırırken, Caner Erkin'in oyundan alındığında verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.
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EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ
Caner Erkin, maçın 88. dakikasında yerini Papiss Cisse'ye bırakınca teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterip doğruca soyunma odasının yolunu tuttu.
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MAÇI KÖRÜĞÜN AĞZINDAN İZLEDİ
Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli oyuncu, tribündeki sportif direktör Emre Belözoğlu'nun uyarısıyla geri dönerek karşılaşmanın kalan kısmını körüğün ağzından izledi.
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CANER ORTALADI AMA...
Bu arada Fenerbahçe'nin 28. dakikada soldan geliştirdiği atakta Caner Erkin ortasını yaptı. Ademi'nin ıska geçtiği topa Thiam da yetişemedi.
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"KAFAYI YİYECEĞİM YA"
Sağ arka direkte Sinan Gümüş'ün vuruşunda meşin yuvarlak tribünlere gidince Caner "Kafayı yiyeceğim ya" diye bağırarak tepki gösterdi.
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TELEVİZYONDAN DUYULDU
Yıldız futbolcunun isyanı televizyon ekranına da yansıdı.