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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe Arda Gürel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Arda Gürel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

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Fenerbahçe Kulübü, 2005 doğumlu Arda Gürel ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Alt yaş gruplarında gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerinde toplayan Arda, sol ayağını oldukça etkili kullanıyor. Genç yıldız adayı aynı zamanda Alex de Souza ve İrfan Can Kahveci hayranı...

Fenerbahçe Kulübü 2005 doğumlu Arda Gürel ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler’in imzasına Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu, İdari Koordinatörümüz Selçuk Şahin, Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Tahir Karapınar ve Arda Güler’in ebeveynleri Ümit ve Serap Güler katıldı.

SOL AYAĞINI ÇOK İYİ KULLANIYOR

25 Şubat 2005 yılında Ankara'da dünyaya gelen Arda Güler, alt yaş gruplarında gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerinde topladı. Özellikle frikik performansıyla öne çıkan ve sol ayağını kullanan genç futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe altyapısına katılmıştı.

Son Dakika | Fenerbahçe Arda Gürel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı



ALEX VE İRFAN CAN HAYRANI

İki sezon önce Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yapan Arda Güler, yaşadığı heyecanı “Çok güzeldi.” diye tarif etmişti. Futbolcularla sahaya çıkarken heyecanını, “Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum.” ifadeleriyle anlatan Arda, karşılaşmada Trabzonspor lehine verilen penaltı sonrasında Gençlerbirliği kalecisi Hopf’u “Sağ taraf.” diyerek uyardığını, kırmızı-siyahlı kalecinin de sağ tarafına yapılan vuruşta gole izin vermediğini söylemişti. Karşılaşma sırasında kendisini futbolcuların yerine koyduğunu, saha içinde olduğunu hayal ettiğini “Penaltıyı ben kullansaydım gol yapardım.” dediğini dile getiren Arda, maçın ardından 4 futbolcudan forma istediğini ancak başarılı olamadığını ifade etmişti.

Son Dakika | Fenerbahçe Arda Gürel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı


A HARFİ VE KALP DESENİ DİKKAT ÇEKTİ

İmza töreninde dikkat çeken bir detay ise Emre Belözoğlu'nun kazağında A harfiyle birlikte konumlanan kalp deseni oldu.

Son Dakika | Fenerbahçe Arda Gürel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı


Fenerbahçe forması giyen Alex De Souza ve Gençlerbirliği altyapısında yetişen İrfan Can Kahveci’nin idolleri olduğunu dile getirmişti. Geçmiş dönemde Fenerbahçe'de kaptanlık da yapmış olan Ümit Özat'tan imza alırken, bir gün sarı lacivert formayı giyeceğini hayal eder miydi?

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Fenerbahçenin yeni transferi, İkibuçukluk Arda Gülerin hikayesi
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 'İkibuçukluk' Arda Güler'in hikayesi!

Son Dakika | Fenerbahçe Arda Gürel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

 

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