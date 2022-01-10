Son Dakika: Federal mahkemeden Novak Djokovic kararı!

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Spor Arena Dış Haberler - Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi, koronavirüs aşılarını yaptırmayarak sağlık muafiyeti belgesiyle Avustralya Açık'a katılmak için Melbourne Havalimanı’na geldikten sonra ülkeye giriş vizesi iptal edilen Novak Djokovic'in sınır dışı edilmesi kararını iptal etti.

Novak Djokovic'in sınır dışı edilme kararının mantıklı gerekçelere dayanmadığına hükmeden federal mahkeme, Sırp tenisçinin vize iptali sonrasında yerleştirildiği ve sığınmacılarla birlikte gözetim altında tutulduğu otelden serbest bırakılmasına karar verdi.

Federal mahkeminin söz konusu kararının ardından Novak Djokovic'in Avustralya Açık'ta mücadele etmesinin önünün şimdilik açıldığı kaydedildi.

3 YIL AVUSTRALYA'YA GİREMEME TEHLİKESİ

Mahkeme kararı sonrasında açıklamalarda bulunan hükümet avukatı Chris Tran, vie iptali kararının bozulmasına rağmen Avustralya'nın vize iptali için tekrar başvurabileceğin söyledi.

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Chris Tran, Avustralya'da İçişleri Bakanlığı göçmenlik kanunları dahilinde vizeleri iptal edebilecek mutlak bir güce sahip olduğununun altını çizdi. Tran'ın bu açıklamalarının ardından Novak Djokovic için yeni bir tehlike doğdu.

İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu yetkisini kullanması durumunda Novak Djokovic'in 3 yıl boyunca Avustralya'ya girememe ihtimalinin bulunuyor.

KARARIN BOZULMASINDA 3 YIL DETAYI ETKİLİ OLDU

Hakim Anthony Kelley, kararını açıklarken vize iptaliyle gelecek 3 yıllık Avustralya'ya giriş yasağının Novak Djokovic'in repütasyonunu ve ekonomik durumunu ciddi şekilde etkileyeceğine vurgu yaptı.

NELER OLMUŞTU?

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edilmişti.

Avustralya Sınır Güvenliği (ABF), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABF, Djokovic'in Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmediği ve yerine getirdiğine dair uygun kanıt sağlamadığını onaylamaktadır. Bu kapsamda vizesinin iptal edildiğini onaylamaktadır" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Avustralya Başbakanı Scott Morrison da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Novak Djokovic'in vizesinin iptal edildiğini vurgulayarak, "Özellikle sınır güvenliği söz konusu olduğunda kural, kuraldır. Sağlam sınır politikalarımız, Avustralya'nın dünyada Covid-19'da en az can kaybı oranına sahip olan ülkeler arasında olmasının en önemli nedenidir. Tetikte olmaya devam edeceğiz" demişti.

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Ayrıca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün yaptığı açıklamada, "Novak'ımıza, tüm Sırbistan'ın onunla olduğunu söyledim. Dünyanın en iyi tenisçisine yapılan bu tacizin bir an önce son verilmesi için her şeyi yapıyoruz" demişti.