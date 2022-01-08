Son dakika: Djokovic'in avukatlarından flaş koronavirüs testi iddiası! Ortaya çıktı, 17 Aralık'ta etkinliğe katılmış...

Haberin Devamı

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'a katılmak için tıbbi muafiyet aldığını açıklayan ve Çarşamba günü Melbourne'e iniş yapan dünya 1 numarası Novak Djokovic, tıbbi muafiyet için gerekli kanıtları sunmadığı gerekçesiyle ülkeye alınmamıştı. Vizesi iptal edilen Sırp raket için sınır dışı kararı verilmişti.

İTİRAZ SONRASI MAHKEME KARARI ALINDI

Sınır dışı kararına yapılan itiraz sonrası konuyla ilgili mahkeme kararı verildi. Pazartesi günü yapılacak mahkemede Djokovic ile ilgili son karar verilecek. Aşısız olan Sırp raketin ya ülkesi Sırbistan'a geri dönmesi yönünde karar çıkacak ya da Avustralya Açık'a katılmasına izin verilecek.

DJOKOVIC'İN AVUKATLARI: 16 ARALIK TARİHLİ POZİTİF TEST SONUCU VAR

Mahkeme hazırlıklarını sürdüren Djokovic cephesinden bu sabah sürpriz bir açıklama geldi. Yıldız tenisçinin 16 Aralık tarihli pozitif test sonucu belgesinin olduğu ve bu belgenin mahkeme dosyasına dahil edildiği açıklandı.

Haberin Devamı

Avustralya'daki kurallara göre aşılarını tam yaptırmış veya son 6 ayda Covid-19 geçirmiş insanlar ülkeye giriş yapabiliyor.

Djokovic cephesi, yıldız tenisçinin bu sebeple tıbbi muafiyet alması gerektiğini savunuyor.

17 ARALIK'TA KALABALIK BİR ETKİNLİĞE KATILMIŞ

Avukatlarının '16 Aralık'ta testi pozitif çıktı' dediği Novak Djokovic'in 17 Aralık günü Belgrad'da adına yapılan posta pulu için etkinliğe katıldığı, ardından da Novak Tennis Center'da çocuklarla da bir araya geldiği ortaya çıktı.

MAHKEME CANLI YAYINLANACAK

Pazartesi günü TSİ 02:00'de görülecek mahkemenin canlı yayınlanacağı belirtildi.

YANINDA SADECE TELEFONU VAR

Havalimanındaki 8 saatlik sorgu sonrası Avustralya hükümetinin kullandığı mülteci oteline yerleştirilen Djokovic'in cüzdanı dahil bütün eşyalarının havalimanında kaldığı, yanında yalnızca telefonunun olduğu ortaya çıktı.

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Novak Djokovic, bütün bu olaylar sonrasında önceki gün sosyal medyadan bir paylaşım yapmış ve; "Dünyanın dört bir yanından devam eden kesintisiz desteğiniz için teşekkür ederim. Bunu hissedebiliyorum ve bu, benim içim çok şey ifade ediyor." sözlerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

OTEL ÖNÜNDE GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Novak Djokovic'in yerleştirildiği 'Park Hotel' isimli otelin önünde toplanan hayranları ve Sırp vatandaşlar, yıldız tenisçinin serbest bırakılması yönünde protestolarına devam ediyor.

SIRBİSTAN DIŞİŞLERİ, BAKANINDAN AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİSİ'NE DJOKVIC TALEBİ

Önceki gün Sırbistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, Büyükelçi Emery'nin, Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağına ilişkin mahkeme kararını beklediği sırada kendisiyle ilgilenmek konusunda kişisel çaba göstereceği beklentisini dile getirdi. Bakana göre, Sırbistan Avustralya yargısının kararını hiçbir şekilde etkilemek istemiyor. Ancak ülkenin yürütme makamlarının atacağı adımların, Avustralya ve Sırbistan arasındaki iyi ikili ilişkilere uygun olmasını bekliyor” denildi.

Haberin Devamı

"POLİTİK BİR OYUNUN KURBANI OLDU"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Djokovic’in politik bir oyunun kurbanı olduğu ifade edilerek, “Starovic, Djokovic'in kendi iradesi dışında oynanan politik oyunun kurbanı olduğuna dair güçlü bir izlenime sahip olduğunu ve küçük düşürülmek için Avustralya'ya çağırıldığını vurguladı. Bakan Starovic, Dokovic'in suçlu, terörist veya yasadışı bir göçmen olmadığını, ancak Avustralya makamları tarafından kendisine bu şekilde davranıldığını ve bunun hayranlarının ve Sırbistan vatandaşlarının anlaşılabilir bir şekilde öfkelenmesine neden olduğuna dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.