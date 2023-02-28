Son Dakika: Fatih Terim'in imzalı formasını Fenerbahçeli taraftar satın aldı!

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Engelsiz Yaşam Vakfı ve ünlü müzayedeci Uğur Batur'un işbirliğiyle 'Acılar Paylaştıkça Azalır' adlı etkinlikte düzenlenen müzayede büyük ilgi gördü. Çok sayıda antika ve kıymetli parçanın satışa sunulduğu müzayedede Fatih Terim imzalı 5 numaralı forma 100 bin liraya alıcı buldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma neden oldu. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, depremzedelere yardım için düzenlenen Acılar Paylaştıkça Azalır adlı etkinliğindeki müzayede büyük ilgi gördü.

FATİH TERİM'İN İMZALI FORMASINA 100 BİN TL VERDİ

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'in formasını, Fenerbahçe Kongre Üyesi mimar Merve Mermer satın aldı.

Müzayedede Atatürk portresi 40 bin liraya, Hüsnü Şenlendirici'nin klarneti ise 10 bin liraya satıldı. Müzayededen elde edilen gelir, engelli çocukların depremle ilgili eğitimlerine harcanacak. Gecede ayrıca engelliler için yirmi adet akülü tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı sarsan felakette 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, 'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir de ilk günden soluğu bölgede almıştı.

Ekibi ile depremzedelere yemek yapıp dağıtan fenomen şef CZN Burak bölgede gönüllü olarak yardım çalışmalarına da katıldı. Yaptığı çeşitli yardımların yanı sıra CZN Burak son olarak kendisine yıldız futbolcular Lionel Messi ve Ronaldinho tarafından hediye edilen imzalı formaları depremzedeler için satışa çıkardığını duyurmuştu. CZN Burak formaların satıldığını ve gelirin AFAD'a bağışlandığını açıkladı.

FORMALAR SATILDI

Muhammed Burak Özdemir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Özdemir, formaların satıldığını ve elde edilen 1 milyon 200 bin liralık gelirin AFAD'a bağışlandığını açıkladı.