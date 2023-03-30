Son Dakika: Fatih Terim'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri! Canlı yayında anlattı... "Ben olsam..."

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Arda Güler'in hem kulübünde hem de milli takımda aldığı süreler tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Hırvatistan maçında oyuna dahil olduğu dakika sebebiyle Stefan Kuntz sert şekilde eleştirilirken, Fatih Terim'den çarpıcı bir yorum geldi.

HIRVATİSTAN MAÇINDA NELER OLDU?

Hırvatistan karşısında geriye düştükten sonra beraberliği araya Milli Takım, 38. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığıyla sarsıldı. Kaptan Hakan, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Kenara gelirken büyük üzüntü yaşayan deneyimli oyuncu, kendisini alkışlayan taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Hakan Çalhanoğlu için değişiklik işaret edildiği anca Bursa'da tribünler Arda Güler'in oyuna girmesi için 'Arda' diye tezahürat yaptı. Alman teknik direktör Stefan Kuntz, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine İsmail Yüksek'i oyuna sürdü.

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SON YARIM SAATTE OYUNA DAHİL OLDU

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sonrası oyuna İsmail Yüksek'i alan Stefan Kuntz, Arda Güler'i sahaya sürmediği için ve 24 yaşındaki oyuncunun bireysel hatasında yenen gol sebebiyle sosyal medyadan eleştiri aldı.

İkinci yarının ilk bölümünde skorda değişiklik olmayınca Bursa tribünleri Arda Güler için tezahürat yapmayı sürdürdü. Genç yıldız, 67. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine alkışlar eşliğinde oyuna dahil oldu. Aynı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine de Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.

REAL MADRID PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in yeni talibinin Real Madrid olduğu aktarıldı. Arda'nın sözleşmesindeki 1500 dakikadan fazla oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalabileceği maddesi İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez'i harekete geçirdiği iddia edildi.

"TÜRK MESSI"

El Nacional'in haberine göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in gelişimini yakından takip edecek. Türk oyuncu henüz 18 yaşında ve geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Real Madrid için transfer kolay olmayacak çünkü Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla ve Arsenal de genç yıldızı yakından takip ediyor. Arda, şimdiye kadar gösterdiği performansla 'Türk Messi' lakabını aldı.

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Haberin devamında, "Carlo Ancelotti liderliğinde Real Madrid kadrosunun yaşlandığını, bu nedenle eflatun-beyazlıları zirvede tutmaya devam edecek yeni kana ihtiyaç olduğu belirtildi. Perez'in fırsatları kaçırmadığı ve Türkiye'de yeni bir yıldız doğmuş gibi görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

FATİH TERİM'DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Beşiktaşlı eski futbolcu ve yönetici olan günümüzün futbol yorumcusu Sinan Engin, A Spor canlı yayınında A Milli Takım ve Süper Lig gündemine dair açıklamalarda bulundu. Engin, Fatih Terim ile Arda Güler hakkında yaptığı sohbetin detaylarını aktardı.

"Türkiye'nin ısrarla beklediği bir adam var Arda Güler. Arda Güler, yıldızlı yıldız adayı. Ama çocuğa öyle bir baskı veriyorlar ki; Oynatıyoruz iyi oyna. Aman kardeşim senin kötü oynama lüksün yok. Sergen Yalçın'ın ilk başladığından daha iyi Arda. Sergen'in kendisine de söyledim bunu. Arda ondan daha önde. Ama sonra Sergen daha fazla geliştirdi kendisini. Arda bu gelişimi sağlayacak mı, gelişime açık. Ama oynaması lazım. Arda'ya şans vermek lazım. Ver formayı ona ya. Ben Fatih Terim'e sordum Arda Güler'i, 'Sende olsa ne yapardın?' dedim. "Şu ana kadar 300 kere oynamıştı' dedi."

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DERBİDE OYNAYACAK MI?

Deneyimli teknik adam bu hafta derbi maçının taktiğini belirleyecek... Büyük maçların tamamında sahaya üçlü defansla çıkan Jesus Beşiktaş maçında Osayi-Samet-Szalai-Ferdi tertibini de düşünüyor.

Büyük maçların tamamında sahaya üçlü defans anlayışıyla çıkan Jorge Jesus, bu maçta hangi sistemi uygulayacağı adeta maçın en kritik sorusu. Sarı lacivertliler üçlü defans oynarsa sahaya Serdar Aziz-Samet-Szalai; dörtlü defans oynarsa Osayi-Samet-Szalai-Ferdi dizilişiyle çıkması bekleniyor.

ARDA İLK 11’E YAKIN

İrfan Can Kahveci’nin form grafiğinde yaşadığı düşüş, Jesus’un zihninde Arda’yı formaya bir adım daha yaklaştırırken orta sahada forması garanti olan tek isim Arao. Bu kritik maçta Jesus’un forma vermek için bu hafta antrenmanlarda dikkatle izleyeceği diğer iki isim Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc. Zenit maçında istekli oyunu ve güzel golüyle çıkışta olduğu belli olan Mert Hakan, antrenmanlardaki performansı belirleyici olacak.

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