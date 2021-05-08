Son Dakika: Fatih Terim Beşiktaş maçı öncesi karar değiştirdi! Galatasaray...

Ali Naci Küçük / Spor Arena - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği ilk 11’de önemli sürprizlere imza atacak. Tecrübeli teknik adam Gençlerbirliği maçına göre kadrosunda 4 değişiklik yapacak.



Terim’in Beşiktaş karşısında forvette Halil yerine Radamel Falcao’ya şans vereceği öğrenildi. Sarı kırmızılı teknik adamın kanatlarda ise bu kez Kerem’i yedek bırakıp maça Onyekuru ve Babel ikilisi ile başlayacağı ortaya çıktı.



Fatih Terim bek pozisyonlarında da değişim yaparak sağda sakatlığını atlatan Yedlin, sol bekte ise Ömer yerine Saracchi’ye şans verecek.



