Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş ve Ankaragücü-Fenerbahçe maçları şampiyonu belirleyebilir

Futbolda nefesler tutuldu, yediden yetmişe herkes bugün saat 20.30’da başlayacak maçlara kilitlendi. Galatasaray-Beşiktaş ve MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmalarının sonuçlarına göre Süper Lig’de 2020-21 sezonunun şampiyonu kesinleşebilir. 81 puanla liderlik koltuğunda oturan siyah beyazlı takım ile 76 puanlı sarı lacivertliler ve 75 puanlı sarı kırmızılıların matematiksel olarak mutlu sona ulaşma şansları sürüyor. Ancak sezonun bitimine sadece 3 hafta kalmış olması nedeniyle Beşiktaş’ın çok büyük bir avantajı bulunuyor.

G.Saray şansını sürdürmek için kazanmak zorunda

Derbiyi Beşiktaş kazanırsa, Galatasaray’ın şampiyon olma şansını matematiksel olarak bitirecek. Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında galip gelirse, derbinin sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınacak. Beşiktaş derbiden 1 puan alır, Fenerbahçe mağlup olursa yine siyah beyazlılar mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe yenilirse, derbiden alınacak 1 puan bile mutlu son için Beşiktaş’a

yetecek. Fenerbahçe berabere kalırsa siyah beyazlıların şampiyonluğunu ilan etmesi için bu kez derbiden 3 puan alması gerekecek. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş berabere kalırsa, yarış yine devam edecek.

Cimbom’da Etebo yok, Kartal’da 6 eksik var

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Son 6 maçını kaybetmeyerek 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve 34 golle ligin en az gol yiyen takımı olan sarı kırmızılılarda, Covid-19 karantinası süren Etebo dışında eksik yok. Lider Beşiktaş’ta ise sakatlıkları süren Vincent Aboubakar, N’Koudou, Bernard Mensah, Cenk, Oğuzhan ve Hasic bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan derbiyi 2-0’lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.

3 iHTiMALDEN 1’i GERÇEKLEŞiRSE BEŞiKTAŞ ŞAMPiYON

1- Beşiktaş, Galatasaray’ı mağlup eder, Fenerbahçe Ankaragücü’ne yenilirse,

2- Derbi berabere biter, Fenerbahçe Ankaragücü’ne mağlup olursa,

3- Beşiktaş, Galatasaray’ı yener, Fenerbahçe, Ankaragücü ile berabere kalırsa.

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