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Son Dakika: Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda etti! Pendikspor'a mucize lazım, son hafta öncesinde ligde kalma hesapları...

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#Süper Lig#Fatih Karagümrük#Kayserispor
Son Dakika: Fatih Karagümrük, Süper Lige veda etti Pendikspora mucize lazım, son hafta öncesinde ligde kalma hesapları...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 21:10

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçların ardından Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşti. Pendikspor'un ligde kalması ise mucizelere kaldı.

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Süper Lig'de 37. hafta heyecanı aynı anda oynanan 7 maçla sürdü.

Fatih Karagümrük, sonuçların ardından Süper Lig'e veda etti. İstanbul ekibi, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu ve küme düştü.

PENDİKSPOR'A MUCİZE LAZIM

Günün bir diğer maçında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Pendikspor, puanını 37 yaptı.

Pendikspor kümede kalmak için son hafta Ankaragücü'nün yenilmesini, Hatayspor ve Karagümrük'ün puan kaybetmesini bekleyecek.

Pendikspor'un ikili averajda eşit olduğu Ankaragücü yenilse bile 25 averaj farkı son hafta Gaziantep FK maçında kapatması gerekecek. Ankaragücü ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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KAYSERİSPOR GARANTİLEDİ

Kayserispor, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Konyaspor 2-2 berabere kalarak puanını 42 yaptı ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

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Son Dakika: Fatih Karagümrük, Süper Lige veda etti Pendikspora mucize lazım, son hafta öncesinde ligde kalma hesapları...

SON 2 BİLETE 5 ADAY VAR

Süper Lig'de İstanbulspor ve Fatih Karagümrük'ün ligden düşmesi kesinleşirken 2 takım daha veda edecek. Gaziantep FK, Konyaspor, Ankaragücü, Hatayspor ve Pendikspor'un kaderleri son hafta maçlarının ardından belirlenecek.

Paun durumu;

14- Gaziantep FK - 41 puan
15- Konyaspor - 41 puan
16- Ankaragücü - 40 puan
17- Hatayspor - 38 puan
18- Karagümrük - 37 puan
19 - Pendikspor 37 puan

SON HAFTA FİKSTÜRÜ

Hatayspor-Çaykur Rizespor
Konyaspor-Galatasaray
Pendikspor-Gaziantep FK
Trabzonspor-Ankaragücü

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#Süper Lig#Fatih Karagümrük#Kayserispor

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