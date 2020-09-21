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Haber Giriş: 21.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | F.Bahçe’de 11 bilmecesi! Erol Bulut...

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Son Dakika | F.Bahçe’de 11 bilmecesi! Erol Bulut...
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Hatayspor maçı öncesi sarı lacivertlilerde tüm gözler Erol Bulut’ta.

Santfor dışındaki tüm mevkilerde bol alternatifi bulunan Kanarya’da bugün ilk 11’de kimlerin oynayacağı büyük merak konusu.

Fenerbahçe, 2. haftanın kapanış maçında Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Çaykur Rizespor’un ardından Güney ekibini de yenerek Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefleyen sarı lacivertlilerde sakat ya da cezalı bulunmuyor.

İlk hafta son şampiyon Medipol Başakşehir’i yenerek sürpriz yapan Hatayspor’da da eksik yok.

Santrfor dışındaki tüm mevkilerde bol alternatifli kadrosu bulunan Fenerbahçe’nin özellikle defansta kimleri oynatacağı merak konusu.

Bu mevkide Serdar, Sadık, Zanka, Tisserand ve Lemos alternatiflerine sahip olan teknik direktör Erol Bulut’un, Zanka ve Tisserand’a görev vermesi bekleniyor.

Son Dakika | F.Bahçe’de 11 bilmecesi Erol Bulut...

 

Son Dakika | F.Bahçe’de 11 bilmecesi Erol Bulut...

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