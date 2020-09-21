Son Dakika | F.Bahçe’de 11 bilmecesi! Erol Bulut...

Santfor dışındaki tüm mevkilerde bol alternatifi bulunan Kanarya’da bugün ilk 11’de kimlerin oynayacağı büyük merak konusu.

Fenerbahçe, 2. haftanın kapanış maçında Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Çaykur Rizespor’un ardından Güney ekibini de yenerek Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefleyen sarı lacivertlilerde sakat ya da cezalı bulunmuyor.

İlk hafta son şampiyon Medipol Başakşehir’i yenerek sürpriz yapan Hatayspor’da da eksik yok.

Santrfor dışındaki tüm mevkilerde bol alternatifli kadrosu bulunan Fenerbahçe’nin özellikle defansta kimleri oynatacağı merak konusu.

Bu mevkide Serdar, Sadık, Zanka, Tisserand ve Lemos alternatiflerine sahip olan teknik direktör Erol Bulut’un, Zanka ve Tisserand’a görev vermesi bekleniyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!