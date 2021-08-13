Son Dakika: F.Bahçe yeni stoperini açıkladı! Min-Jae Kim formayı giydi

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, sağlık kontrollerinden geçirdiği 24 yaşındaki stoper oyuncusu Min-Jae Kim'i takıma kattığını duyurdu.

Fenerbahçe, Çin'in Pekin Guoan takımında forma giyen savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'mize hoş geldin Min-Jae Kim." ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ TAKIMDA 32 MAÇA ÇIKTI

Kim, Ocak 2019’da Güney Kore takımlarından Jeonbuk Hyundai’den 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin’e transfer oldu.

Güney Kore Milli Takımı’nda da 32 karşılaşmada oynayan Kim, 3 gole imza attı.

1.90 boyundaki savunmacı, Çin’de 59 maça çıkarken, fileleri havalandıramadı.

MİN-JAE KİM KİMDİR?

Min-Jae Kim, 15 Kasım 1996 tarihinde Güney Kore'nin Tongyeong' şehrinde doğdu. Ailesinin spora olan olumlu bakışı ve kardeşlerinin de sporcu kimliği dolayısıyla futbola ilgi duydu. Gençlik futbol kariyerine Tongyeong İlköğretim Okulu futbol kulübünde başladı. Daha sonra Haman'daki Gaya İlköğretim Okulu'na geçti ve oradan mezun oldu. Park Ji-sung ve Kim Sun-min gibi birçok uluslararası futbolcu yetiştiren Yeoncho Ortaokuluna ve Suwon Teknik Lisesine girdi. 2015 yılında liseden mezun olduktan sonra Yonsei Üniversitesi'ne devam etti. Temmuz 2016'da, ikinci sınıftayken, Yonsei Üniversitesi onu vazgeçirmeye çalışsa da, profesyonel çıkışını yapma hayalini gerçekleştirmek için okulu bıraktı.

Güney Kore Milli Takımı'nda da forma giyen 1,90 boyundaki stoper, sağ ayağına hakimdir.