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Son Dakika: Eyüpspor Zafer Turan'la yollarını ayırdı

#Eyüpspor#Zafer Turan#Eyüpspor Ayrılık
Son Dakika: Eyüpspor Zafer Turanla yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig'de son 8 maçın 6'sını beraberlikle tamamlayan Eyüpspor, teknik direktör Zafer Turan'la yollarını ayırdı. Veda açıklaması yapan Turan, istifa ettiğini açıkladı.

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Spor Toto 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Eyüpspor, teknik direktör Zafer Turan'la yollarını ayırdı. 

1. Lig'e iyi başlangıç yapan İstanbul ekibi son 12 haftada sadece 3 galibiyet alınca ilk iki yarışında geride kaldı. Son 8 maçın 6'sını beraberlikle tamamlayan eflatun sarılılarda Menemenspor karşısında bırakılan iki puanının ardından tecrübeli teknik adamla yol ayrımına gidildi. 

1 maçı eksik olmasına karşın 6. sırada yer alan Eyüpspor, devre arasında Sekidika, Oğulcan Çağlayan, Badji, Ahmed Ildız gibi önemli transferler yapmıştı.

Zafer Turan, Eyüpspor kariyerinde genel olarak başarılı bir grafik çizerken takımın TFF 1. Lig'e yükselmesinde payı olan isimlerden biriydi.

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"BAZEN BİR ŞEYLERİ ZORLAMANIN ANLAMI YOKTUR"

Eyüpspor'dan ayrılan Zafer Turan, kulübün sosyal medya hesabından bir veda açıklaması yaptı:

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İki seneden beri hizmet ettiğim Eyüpspor Kulübü'nden bugün itibariyle ayrılıyorum. Bazen bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Güçlü oyun, iyi futbol bazen anlamsız kalıyor. Futbol sonuç oyunu. Hep şunu söyledim, Eyüpspor Kulübü'ne kimsenin zarar vermesine izin vermem. Bu ben bile olsam, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine inandığım için ayrılıyorum. Bu zamana kadar bize desteklerini hiç eksik etmeyen Satın Başkanımız Murat Özkaya'ya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a, bütün çalışanlarımıza, futbolcu arkadaşlarımıza ve güzel günler geçirdiğimize inandığım taraftarlarımıza teşekkür ederim.

 

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