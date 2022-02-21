Eyüpspor 1 - 1 Menemenspor (Maç özeti ve goller)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde Sert düşüşler görebilirizAltın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde! Sert düşüşler görebiliriz#Altın Fiyatları
Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can çılgına döndü...Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can çılgına döndü...#Galatasaray
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
Putin resmen tanıdı Dünya alarma geçtiPutin resmen tanıdı! Dünya alarma geçti#Putin
Putinin hamlesine tepki yağıyor Toprak bütünlüğünü ihlâlPutin'in hamlesine tepki yağıyor! 'Toprak bütünlüğünü ihlâl'#Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalle yeni ticaret hedefini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'le yeni ticaret hedefini açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray, 141 günlük hasretine son verdi Maçta tam 4 penaltı, 5 gol...Galatasaray, 141 günlük hasretine son verdi! Maçta tam 4 penaltı, 5 gol...#Göztepe
Otomotiv sektörünü rahatlatacak hamle... Limit artırıldıOtomotiv sektörünü rahatlatacak hamle... Limit artırıldı#BDDK
Torrentten hakem ve Arda Turan yorumu Fatih Terimle fotoğraf paylaşması...Torrent'ten hakem ve Arda Turan yorumu! 'Fatih Terim'le fotoğraf paylaşması...'#Domenec Torrent
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca aşı çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca aşı çağrısını yineledi#Koronavirüs
Göztepe maçında Galatasaraydan görülmemiş istatistik Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayrama tepki...Göztepe maçında Galatasaray'dan görülmemiş istatistik! Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram'a tepki...#Galatasaray
Eski eşini öldürüp yol kenarına bırakmıştı... Cezası belli olduEski eşini öldürüp yol kenarına bırakmıştı... Cezası belli oldu#Kayseri
Çocuklarım var diye yalvardı ama... Kadın şoförün korkunç ölümüÇocuklarım var diye yalvardı ama... Kadın şoförün korkunç ölümü!#ABD
Görüntüler günlerce konuşulmuştu Döner Kardeşlere ceza yağdıGörüntüler günlerce konuşulmuştu! Döner Kardeşler'e ceza yağdı#Istanbul
Çocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilirÇocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilir#Millie Bobby Brown
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Eyüpspor 1 - 1 Menemenspor (Maç özeti ve goller)

#Eyüpspor#Menemenspor#Spor Toto 1. Lig
Eyüpspor 1 - 1 Menemenspor (Maç özeti ve goller)

Spor Toto 1. Lig 26. hafta mücadelesinde Eyüpspor sahasında Menemenspor ile karşılaştı. Eyüp Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Eyüpspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. İlk yarısı İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan mücadeleden Eyüpspor 90+5. dakikada bulduğu golle 1 puan aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada ceza sahasında Ahmet ile duvar pası yaptıktan sonra sol çaprazda topla buluşan Ba’nın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
28. dakikada Dibba’nın sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortaya Oğulcan’ın penaltı noktası yakınlarından bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Batuhan soluna uzanarak topu tokatladı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
89. dakikada Kehinde’nin pasında savunmanın arkasına sarkan Batuhan, ceza sahası içindeki Jiakponna’yı gördü. Bu futbolcudan önce son anda savunma araya girerek tehlikeyi önledi.
90+1. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topu kontrol edip ceza sahasına giren Kehinde, kaleciyi de çalımladı ancak Badji son anda müdahale ederek farkın 2’ye çıkmasını engelledi.
90+5. dakikada Menemen ceza sahasına doldurulan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topa son olarak kafayla Yalçın vurdu ve top köşeden filelere gitti. 1-1

Haberin Devamı

Stat: Eyüp
Hakemler: Caner Ak xx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx
Eyüpspor: Çağlar Şahin xx, Mehmet xx (Mete Kaan dk. 73 x), Yalçın xxx, Mezague xxx, Popov x, Badji xxx, Timur x (Sekidika dk. 46 x), Ahmed x (Bekir dk. 63 x), Oğulcan x, Dibba x, Umut x
Menemenspor: Batuhan xxx, Mahmut xx (Oğuzhan Aydoğan dk. 46 xxx (Kerem Paykoç dk. 88 ?)), Oğuzhan Çapar xx, Seyfettin xxx, Emre Batuhan xxx, Cisse xxx, Himmet xxx, Ba xxx (Jiakponna dk. 82 ?), Abdullah xx (Emir dk. 70 x), Batuhan xx, Ahmet xx (Kehinde dk. 82 ?)
Goller: Ba (dk. 23) (Menemenspor), Yalçın (dk. 90+5) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Yalçın (Eyüpspor), Emre Batuhan, Ba (Menemenspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpspor#Menemenspor#Spor Toto 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı