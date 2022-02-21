Eyüpspor 1 - 1 Menemenspor (Maç özeti ve goller)

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Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Eyüpspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. İlk yarısı İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan mücadeleden Eyüpspor 90+5. dakikada bulduğu golle 1 puan aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada ceza sahasında Ahmet ile duvar pası yaptıktan sonra sol çaprazda topla buluşan Ba’nın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada Dibba’nın sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortaya Oğulcan’ın penaltı noktası yakınlarından bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Batuhan soluna uzanarak topu tokatladı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

89. dakikada Kehinde’nin pasında savunmanın arkasına sarkan Batuhan, ceza sahası içindeki Jiakponna’yı gördü. Bu futbolcudan önce son anda savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

90+1. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topu kontrol edip ceza sahasına giren Kehinde, kaleciyi de çalımladı ancak Badji son anda müdahale ederek farkın 2’ye çıkmasını engelledi.

90+5. dakikada Menemen ceza sahasına doldurulan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topa son olarak kafayla Yalçın vurdu ve top köşeden filelere gitti. 1-1

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Stat: Eyüp

Hakemler: Caner Ak xx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx

Eyüpspor: Çağlar Şahin xx, Mehmet xx (Mete Kaan dk. 73 x), Yalçın xxx, Mezague xxx, Popov x, Badji xxx, Timur x (Sekidika dk. 46 x), Ahmed x (Bekir dk. 63 x), Oğulcan x, Dibba x, Umut x

Menemenspor: Batuhan xxx, Mahmut xx (Oğuzhan Aydoğan dk. 46 xxx (Kerem Paykoç dk. 88 ?)), Oğuzhan Çapar xx, Seyfettin xxx, Emre Batuhan xxx, Cisse xxx, Himmet xxx, Ba xxx (Jiakponna dk. 82 ?), Abdullah xx (Emir dk. 70 x), Batuhan xx, Ahmet xx (Kehinde dk. 82 ?)

Goller: Ba (dk. 23) (Menemenspor), Yalçın (dk. 90+5) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Yalçın (Eyüpspor), Emre Batuhan, Ba (Menemenspor)