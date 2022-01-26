Son Dakika: Everton'ın Vitor Pereira ısrarı! Her şeye rağmen Londra'da buluştular ve...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Premier Lig temsilcisi Everton'da Rafael Benitez'den boşalan teknik adamlık koltuğuna oturmak için geri sayıma geçti.

İngiliz basını tarafından kariyeri ve Everton'da başarabilecekleri bir hayli tartışılan Portekizli teknik adamın, 25 Ocak Salı gecesi Londra'ya gittiği ve Merseyside ekibinin kurmaylarıyla yeni bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri'nin ileriye dönük bir yapılanma çerçevesinde takımın başında Vitor Pereira'yı görmek istediği konusunda ısrarcı olduğunun ve Portekizli teknik adamın da bu anlaşmaya sıcak baktığının altı çizildi.

İMZALARIN ATILMAMASI ARTIK MUCİZE

Daily Mail'de yer alan habere göre; Vitor Periera görüşmeler süresince Everton yetkililerini etkilemeyi başardı ve artık imzaların atılmaması için son dakika mucize gerçekleşmesi gerekiyor.

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Öte yandan Vitor Pereira'nın Londra'ya giderek yüz yüze görüşmeden önce video konferans aracılığıyla Everton kurmaylarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Daha önce iki kez Everton'ın kapısından dönen Vitor Pereira'nın bu kez anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

FARHAD MOSHIRI ÇOK GÜVENİYOR

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, Vitor Pereira'yı takımın başında görmek isteyen isimlerin başında yer alıyor. Portekizli teknik adamı 'vizyoner' bir futbol aklı olarak gören Moshiri, Goodison Park'a yeni fikirler ve yeni bir hayat enerjisi getireceğine inanıyor.

İNGİLİZ BASINI ELEŞTİRİYOR

İngiltere Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton'da teknik direktörlük koltuğu için Vitor Pereira'nın konuşuluyor olması Ada'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Daily Mail yazarı Martin Samuel, Everton'ın teknik direktör tercihlerini masaya yatırmış ve yazısında Vitor Pereira'ya özel bir parantez açmıştı. Samuel, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ve TSV 1860 Münih maceralarına atıfta bulunarak bu tercihin endişe verici olduğunu yazmıştı.

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MARTIN SAMUEL'İN VITOR PEREIRA HAKKINDA KALEME ALDIĞI YAZI ŞU ŞEKİLDE:

Eğer Vitor Pereira ve Cannavaro, Everton'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyorsa kulüp cidden dağılmış demektir. İkisinin de küme düşme tehlikesini yönetebileceklerini gösteren referansları neler? Bu iki ismin Goodison Park'ta görev alma ihtimalinin endişe veriyor olması bir gerçek. İkisi birden Çin'de görev aldılar ve küme düşme hattında tecrübeli oldukları söylenemez.

En iyi kadrosu olmadan, en iyi kulüpte çalışmadığı haliyle Vitor Pereira'ya bir bakalım. Fenerbahçe'de daha önce de çalışmıştı ve yıllar sonra kulübe geri döndü. Ama lider Trabzonspor'un 14 puan arkasında kalınca sezon ortasında kovuldu. Son macerası bu şekilde oldu.

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Bundesliga 2'nin dibine demir atmış TSV 1860 Münih'te bir kurtarma operasyonu için görevlendirildi. Sezon ortasında görevi devraldı ancak işler yolunda gitmedi ve takım küme düştü. Bütün yöneticiler istifa etti, kulübün yeni sahibi Hasan Ismaik üçüncü lig için lisans ödemesini yapmadı ve böylece bölgesel lige gerilediler.

Vitor Pereira'nın şimdiye kadar çalıştığı takımlardan Everton'a en çok benzeyeni TSV 1860 Münih. Kulüp kriz içinde ve küme düşmekten korkuluyor. Porto ve Olympiacos'ta çalıştığında o takımlar zaten ligin önderleri arasında bulunuyordu. Bu, Vitor Pereira iyi bir iş çıkarmadı demek değil ancak bu takımlara gittiğinde işler zaten yolundaydı. Porto'da başarılı olan kişi Ande Villas Boas'tır.

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TSV 1860 MÜNİH'TE NELER OLMUŞTU?

2017 yılında sezon başında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira, Almanya'da da umduğunu bulamamıştı.

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve kadrosuna birçok deneyimli oyuncu katan 1860 Münih, kabus gibi geçen bir sezonun ardından Almanya 3. Ligi'ne düşmüştü.

Portekizli teknik adam yönetiminde sezonu 16. sırada tamamlayıp Play-Out oynamak zorunda kalan Münih ekibi, Regensburg'la oynadığı 2 maçın sonunda Bundesliga 2'ye veda etmişti.

Vitor Pereira'lı 1860 Münih, ilk maçta Regensburg'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasındaki maçı ise 2-0 kaybederek bir alt ligin yolunu tutmuştu.

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Daha sonra yaşanan süreçte kulüp yöneticileri istifa etmiş ve 3. Lig için gereken lisans ücretinin ödenmemesi nedeniyle kulüp bölgesel lige düşmüştü.