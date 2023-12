Son dakika: EURO 2024'te kuralar çekildi! A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Haberin Devamı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da düzenlenlendi.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapıyor.

Tarihinde ilk kez bir eleme grubunu lider bitiren Milli Takımımız kurada 2. torbada yer aldı.

24 takımın yer alacağı turnuvada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 12 takım ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

A GRUBU: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B GRUBU: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C GRUBU: Slovenya, İngiltere, Danimarka, Sırbistan

D GRUBU: Hollanda, Fransa, Avusturya

E GRUBU: Belçika, Slovakya, Romanya

F GRUBU: Portekiz, TÜRKİYE, Çekya

* Türkiye'nin dördüncü rakibi play-off turundan Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg takımlarından biri olacak.

D,E ve F Gruplarının son ekipleri play-off turundan gelecek.

EURO 2024 Fikstürümüz

18 Haziran, Playoff C, Dortmund

22 Haziran, Portekiz, Dortmund

26 Haziran, Çekya, Hamburg

KURAYA 2.TORBADAN GİRDİK

Tarihinde ilk kez grubundan lider çıkarak büyük bir turnuvanın finallerine katılan Ay-Yıldızlı ekibimiz kura çekimine 2. torbadan girdi.

24 takımın 4'erli 6 grupta mücadele edeceği EURO 2024'te torbalar şu şekilde:

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play Off A, Play Off B, Play Off C

PLAY-OFF’TAN 3 TAKIM FiNALLERE KATILACAK

21 takımın yer alacağı kurada grupları belirlenecek 3 takım 21-26 Mart’ta oynanacak Playoff mücadelelerinin ardından finallere katılacak.

MÜNiH’TE BAŞLAYIP BERLiN’DE BiTECEK

Toplamda 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada 6 grubu ilk 2 sırada içinde bitirmeyi başaran ülkeler ile birlikte en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Turnuvanın açılışı 14 Haziran Cuma günü Münih’te yapılacak. Şampiyona 1 aylık futbol şöleninin ardından 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final müsabakasıyla birlikte sona erecek.

BÜYÜKEKŞİ: TURNUVADA İLERLEYEBİLDİĞİMİZ SON NOKTAYA KADAR İLERLEMEYİ HEDEFLİYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi kura çekimi ile ilgili "Tarihimizde ilk kez eleme gruplarından lider çıkarak dünyanın en büyük spor organizasyonlarının başında gelen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa'nın en genç ve yetenekli Milli Takımı ile dünyada Türkiye'den sonra en çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da adeta ev sahibi gibi oynayacağımız bir turnuvaya katılacağız. A Milli Futbol Takımımıza, Teknik Heyetimize güveniyoruz. Kura çekiminde hangi milli takımlarla eşleşirsek eşleşelim önce grubumuzdan çıkmayı sonra da turnuvada ilerleyebildiğimiz son noktaya kadar ilerlemeyi hedefliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak amacımız bütün büyük turnuvalara katılan bir Milli Takım yaratmak. Başarının sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. 2032 yılında İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'na kadar tüm büyük uluslararası turnuvalara katılmayı ve 2032 yılında da ev sahibi olduğumuz turnuvada final oynamayı hedefliyoruz. Kazandığımız her milli maçtan sonra söylediğimiz 'EN BÜYÜK TÜRKİYE' sözünü alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Sahada oynadığımız tüm oyunların hakkını vererek Ay-Yıldızlı bayrağımızın bizlere yaşattığı duyguları tüm dünyaya haykıracağımız bir Şampiyona bizi bekliyor" diye konuştu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ BAŞKANLIĞINDAKİ TFF HEYETİ TEMSİL ETTİ

Hamburg'taki kura çekiminde ülkemizi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığını yaptığı, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Taner Senseven, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A Milli Takım ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan 8 kişilik heyetimiz temsil etti.