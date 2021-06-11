Son Dakika: EURO 2020'deki Türkiye - İtalya maçında tribünde kaç taraftar olacak? Açıklandı...

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında boy gösterecek Türkiye'de İtalya maçı öncesi heyecan artarken tarihi mücadele öncesi tribündeki taraftar sayısı da belli oldu.

EURO 2020 A Grubu ilk mücadelesinde Türkiye, İtalya ile karşılaşacak. Bu akşam 22.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı 15948 biletli seyirci stattan izleyebilecek.

"15 BİN 448 ŞANSLI KİŞİ MAÇI İZLEYECEK"

Türkiye - İtalya maçına saatler kala Roma Olimpiyat Stadı'ndan TRT Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Fatih Doğan, son gelişmeleri aktardı. Fatih Doğan'ın maç öncesi açıklamaları şu şekilde:

"Şenol Hoca çok rahat maç öncesinde. Dün basın toplantısına gelirken 4 kez ateşi ölçülmek istenince biraz sinirlendi. Umarım bu siniri maça kalmaz. Sakin olmamız gerek. Ben Cengiz Ünder sürprizi bekliyorum ama sanırım verilen muhtemel 11'den farklılık olmayacak. Aslında Cengiz kaybetmedi formayı, Yusuf kazandı. Burak'la uyumu, yükselen performansı ona formayı getirdi. Hakan Çalhanoğlu de mücadele ettiği ülkede kendisini göstermek istiyor. Bu turnuvaya koronavirüs damgasını vurdu. 2016 yılında Fransa'daki patlamalar damga vurmuştu. Salgın etkisi sokakları çok etkilemiş. Şampiyona havası yok. 15 bin 448 şanslı insan bu maçı izleyecek. Biz de Türkiye olarak turnuvalara devamlı gitme temennisinde bulunmak istiyoruz."

İşte maçla ilgili tüm detaylar;