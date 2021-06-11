Türkiye 0-3 İtalya (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

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A Milli Takım ile İtalya, EURO 2020'nin açılış mücadelesinde karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İtalya 3-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin ilk yarısında yoğun baskı kuran İtalyanlar, pozisyona girmekte zorlanırken goller ikinci yarıda geldi.

TALİHSİZ AN

Rakip alana geçmekte sıkıntı yaşayan Millilerde ikinci yarıda Cengiz Ünder oyuna dahil oldu ve takımın ilk isabetili şunu çekti. Ancak dakikalar sonra Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalyanlar öne geçti.

Mücadelede 53. dakikada kilidi açan İtalyanlar, 66. dakikada ise Immobile farkı 2'ye çıkarmayı başardı. Son sözü ise 79. dakikada Insigne söyledi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve İtalya, A Milli Takım'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Milliler ise ikinci maçta Galler, sonrasında İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

İTALYA'NIN SERİSİ 28 MAÇ OLDU

Bu maçta birlikte İtalya'nın yenilmezlik serisi 28 maça yükseldi. Mancini'nin öğrencileri bu süreçte 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Son 9 maçını kazanmayı başaran İtalya, rakip ağlara 28 gol gönderirken kalesini gole kapatmayı başardı.

BURAK YILMAZ TARİHE GEÇTİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'i geride bırakarak milli formayla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'in 35 yaş 46 günlük rekorunu 35 yaş 331 günle kırmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada gelişen İtalya atağında, Immobile ile verkaç yapan Insigne, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Insigne'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Chiellini ceza sahasında kafayı vururken, Uğurcan müthiş uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada İtalya'nın gelişen atağında Immobile ceza sahasında önünde bulduğu topa dönerek vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

51. dakikada Cengiz Ünder, orta sahada kaptığı topla tek başına hızlı atağa kalktı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip, sol çaprazda yerden çektiği şutta kaleci Donnarumma gole izin vermedi.

52. dakikada İtalya öne geçti. Sağ kanattan gelişen İtalya atağında Berardi'nin soldan altıpasa ortaladığı topu göğsüyle uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral, ters bir müdahaleyle meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi ve "Gök mavililer" mücadelede 1-0 üstünlük yakaladı.

57. dakikada Locatelli'nin ceza sahası dışında yaklaşık 20 metreden çektiği şutta Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere çeldi.

65. dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Spinazzola'nın ceza sahası içinden çektiği şutta Uğurcan'ın çeldiği topu önünde bulan Immobile, fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

79. dakikada İtalya 3. kez gol sevinçi yaşadı. Uğurcan'ın pas hatasıyla başlayan İtalya atağında Immobile'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Insigne, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Spinazzola, Bonucci, Chiellini, Florenzi, Jorginho, Barella, Locatelli, Insigne, Berardi, Immobile

KADRODA YER ALMAYANLAR

A Milli Takım'da Abdülkadir Ömür, Rıdvan Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu, İtalya maçının kadrosunda yer almadı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

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