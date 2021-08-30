Son Dakika: Ersun Yanal'dan Rizespor maçındaki hareket için açıklama! Flaş transfer yorumu ve Caner Erkin...

Süper Ligin 3. haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederken mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kendisine gösterilen tepkilere isyan etmişti.

Ersun Yanal, Spor Arena Youtube kanalında Okay Karacan'la birlikte gergin maçta yaşananları anlattı ve Türk futbolunun genel sorunlarına da değindi.

Tecrübeli teknik adam ayrıca, Antalyaspor'un genel transfer politikasını da anlatırken, taraftarların takımda görmek istediği Caner Erkin'in de yeni rotasını duyurdu.

İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN BÖLÜMLER;

Her radikal beklenti hüsranı doğuruyor. Kaybetmenin zirvesi yaşanıyor. Ben onlarca oyuncu yetiştirdim. Onlarca oyuncu ilk kez benimle forma buldu. Hangi kulüp zarar etti? Hepsi milyonlarca lira kar elde etti. Başarıyı doğru tarif etmek gerekiyor. Bizdeki sorun, süreci doğru tanımlamamak. Skor severlik futbolun en büyük tehlikesidir. Skoru severseniz futbolun içindeki güzellikleri ıskalamış olursunuz.

Rizespor maçı aslında ilginç bir maç. Rizespor maçındaki tepkim rakip takım kulübesine değildi. Futbol sadece bir kişinin düşündüğü bir oyun değil. O zaman gel kulübeye otur. Maçı sevmeyebilirsin, beğenmeyebilirsin. İş küfür boyutuna gelirse, doğru olmaz. Bir dahaki sefere rahatsız edici bir duruma, emniyet güçleriyle müdahale etmeyi düşünüyorum. Orada oturan kişileri de saygılı davranmaya davet ediyorum.

"HALA KURALI BOZAN ŞEYLERLE UĞRAŞIYORUZ"

Milyonlarca dolarların harcandığı, çok yüksek bütçelerin hazırlandığı bir endüstriden bahsediyoruz. Kulübün taraftarı sahipliğinden çok, taraftarın kulübü sahiplendiği bir durum ortaya çıkmalı. Neden biz bir İngiltere'nin, Almanya'nın seviyesinde bir organizasyon yapamıyoruz? Biz hala bu büyük endüstrinin içerisinde oyunu ve kuralı bozan şeylerle uğraşıyoruz.

"HEM KEL HEM DE FODULUZ"

Kuralların oluşturulmasında analitik bir yaklaşım gerekiyor. Avrupa'nın en yaşlı ligiyiz ve en yaşlı oyuncuları biz alıyoruz. Hem kel hem de fodul durumdayız. Oyuncu geliştiremiyoruz, akademi liglerinde de çok kötüyüz. Yabancı oyuncu kuralını hiçbirimiz anlamadık.

"BİR KİŞİNİN HAKARET ETMESİ PROTESTO DEĞİLDİR"

Ben bu şekilde bir tepkiyle daha önce hiç karşılaşmadım. Bir taraftar grubunun sizi protesto etme hakkı vardır. Ben bunu Ankara'da, Trabzon'da da yaşadım ancak münferit olarak bir kişinin size hakaret etmesi, protesto değildir. Taraftar grubunun protestosu saygılıdır. Münferit olarak bir kişinin size saldırması, daha farklı şekilde değerlendirilmeli diye düşünüyorum.

"BU OYUNU KARMAŞIK HALE GETİRMENİN NE GEREĞİ VAR?"

Avrupa'nın en yaşlı ligiyiz. En çok transfer yapan ligi de biziz. En batık da biziz. Gelirlerin yüzde 80'i oyunculara harcanıyor. Oyuncu gelişmiyor diyoruz, akademi liglerinde organizasyon olarak kötüyüz. Anlayamadığımız yabancı kuralı. Sayısal olarak, nitelik ve organizasyon kalitesi olarak gerideyiz. Hiçbirimizin anlayamadığı yabancı oyuncu serbestliği, sonrasında yeniden yerli ve yabancı oyuncu sayılarının matematiği... Bizim iki tane yabancı kalecimiz var. 23 yaşında ve yakın zamanda kaleyi ona vermeyi düşünüyorum. Onu kadroya aldığımda, oynatmayı planlamadığım bir Türk kaleciyi de kadroya almak zorundayım. Bunları ayarlamak çok ciddi sanat eseri ve mühendislik istiyor. Bu kadar basit bir oyunu bu kadar karmaşık hale getirmenin ne gereği var? Bunu başka yerlerde kullanmak gerekiyor. Bunun yöntemi bu değil. Analitik düşünce olmadığı sürece bu sistemde başarılı olamazsınız.

"BİZ NE YAPIYORUZ? 2 YILDA BİR KURALLA OYNUYORUZ"

Ben milli takımda göreve ilk geldiğimde Belçika ile oynadık ve deplasmanda yendik. O tarihten sonra Belçika, 10 yıllık bir planlama yaptı. Kuralları koydu ve uygulamaya geçti. Keza Almanya da aynı şekilde hareket etti. Çok ciddi önlemler aldılar. Mesutların ve Khediraların olduğu takımla dünya şampiyonu oldular. Biz ne yapıyoruz? 2 yılda bir yabancı kuralıyla oynuyoruz. Fatih hoca geçenlerde isyan etti, 'matematik profesörü müyüm ben?' dedi adamcağız. Bu işin üniversiteleri var ama bu konuda onları hiç kullanmayan bir ülkeyiz. Birçok ülkenin tespit ettiği modelleri araştırırsınız. Bunlarla ilgili ortak fikir oluşturup kararlar alırsınız. 1 yıl mı 2 yıl mı sürer... Ortak paydaşları bir araya getirip futbolun geleceği için karar alırsınız.

"TÜRKİYE LİGİ'Nİ NEREYE KONUMLANDIRACAĞIZ?"

Biz Türkiye ligimizi nereye konumlandıracağız? Kiminle yarışacağız? 2 yıl önce 6. büyük ekonomi ve ligdik. Bunun karşılığında UEFA Kupaları ve kulüplerin getirdiği başarılara bakınca çok altlardaydık. Ciddi bir başarısızlık. Yabancı oyuncularıyla, kriterleriyle, gerçek altyapı kriterleriyle buraya hizmet edecek bir model planlanmak zorunda. Bunun ciddi bir şekilde yürütülmesi için ciddi tahahütlerin belirlenmesi gerekiyor. Ben kaç yıldır bu işin içindeyim, 32-33 yıldır... Şenol hoca, Fatih hoca, Mustafa hoca, milli takımlarda çalıştıkları dönemde, kaç kişiden bu durumu düzeltmek için bir çalışma grubu oluşturulduğunu gördünüz? Bize yapılan şey, ligler ne zaman başlasın diye kağıt gelir. Biz de onu göndeririz, o kadar.

"BU RAKAMLAR ŞAKA GİBİ"

Ben 2 kez federasyonda çalıştım. İkincisinde futbolun gelişim kısmını yönettim. Altyapılara, antrenörlerin yetişmesine müdahale etmeye çalıştım. Bunu yaparken de olağanüstü zorluklarla çalıştım. Kulüplerde çalışan antrenörlerin parasını biz ödüyorduk federasyon olarak. Bir gün antrenörler bizi çağırdı toplantı için. Bir kulübümüzün antrenörlere, "Federasyonun verdiği paranın yarısını bize verin. Yoksa burada çalışamazsınız" dediğini öğrendik. Ciddi bir şekilde potansiyeli olan, tüm dünyaya kafa tutabilecek ve ciddi bir organizasyon potansiyeli olan bir neslimiz var. Almanya'da altyapıdaki çocuklar, bizim çocukları geçmiş durumda. Sadece 200 bin kişiyle. Geçenlerde bir araştırma yaptım, ciddi bir araştırma. Yurtdışında oynayan 460 adet Sırp futbolcu var. 380-400 civarı Kolombiyalı var. 150 tane İsviçreli var. Bu rakamlar şaka gibi... Bizde kaç tane var? Avrupa'dan daha fazla 0-19 yaş grubu sayımız var. Bir laf vardır, 'Sadece aptallar, aynı şeyleri yaparak sonucun değişmesini bekler' diye... 15 milyon çocuk spora başlama yaşına geldi. Bu sayı çoğu Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla.

"BİZ RİSK ALALIM, BİR TANE ADAM ÇIKIP..."

Yabancı oyuncuyu sınırlayarak ya da serbest bırakarak altyapıdan oyuncu yetiştiremezsiniz. O başka bir mecra, diğeri başka bir mecra... Biz bunlarla burada uğraşalım, fotoğrafın büyük halini gösterip risk alalım. Bir tane adam çıkıp, şunları yapalım, bunları yapalım deyip kararları versin. Çok doğru bir analizle bu işi yapmalıyız.

"NBA'DEKİ DÜZENİ OLUŞTURABİLİRİZ"

Bizler NBA'deki düzeni burada yapabiliriz. Dört milyarlık bir ekonomisi var ama o yapının içinde adalet ve sistem var. İspanya'daki La Liga ya da Almanya'daki Bundesliga bizden avantajlı değil. Bir konsensüs oluşturup çalışma grubu oluşturalım. Orada çoğunluk oluşturup onların sesini dinleyin. Tespitlere önem verin. O tespitlere göre bakanlıkları da dahil ederek, elde edilen sonuçları icraata dökecek bir sistem oluşturalım. Bunu neden biz yapamıyoruz? Ama biz direkt karar veriyoruz. Kafana buz yaparak ayak bileğinizin geçmesini bekleyemezsiniz.

"SİYASET BU İŞİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Uygulamada bu işlerin ateşini yakacak 2 kurum var bence. Siyaset bu işin önünü açacak, en üst perdede olayları kanunlaştıracak yer olduğunu düşünüyorum. İşin siyaset kısmı var. Tabanda çözmek gerekiyor bu işi. Onları harekete geçirmek lazım ancak enerjiyi en üst yerden vermek lazım. Türkiye'de son yıllarda amatörlerin daha aktif hale getirebileceği bir yapı oluşturulmalı. Siyaseti sıcak tutup onlardan faydalanarak gerekli desteği görmek gerekiyor. Bunların hepsini koordine edecek tek yer bence federasyon.

"ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ ALDIĞINIZ SONUÇLARI BELİRLER"

Bu bir çalışma kültürüdür. Yönetimle birlikte çalışma kültürü aldığınız kararları ve sonuçları belirler. Altınordu'da Hüseyin Eroğlu hoca 10 yıldır görevde. Seyit Mehmet Özkan ve ekibinin kurduğu kültürle orada görevine devam ediyor. Aynı şeyi Başakşehir kulübünde Abdullah Avcı ve yönetimi yaptı. Başarılı da oldular bence. Ben tek başıma ne yapabilirim ki?

"FORVET TRANSFERİ YARIN AÇIKLANABİLİR"

Forvet transferiyle ilgili çalışmalarımız bugün sonuçlanabilir. Kulüp açıklamayı birkaç gün içinde yapabilir. Bugün netice alınır diye düşünüyorum. Yarın olumlu anlamda bir açıklama yapabiliriz. Stoper transferi düşünmüyoruz.

GALATASARAY'LA YAPILACAK YARDIM MAÇI...

Tema Vakfı için Fatih hocanın bir fikri vardı. Çok da güzel bir fikirdi. Milli maçlarla ilgili program nedeniyle en doğru zamanı belirlemek istedi. Bu maç mutlaka oynanacak. İleri tarihte resmi tarihi belirlemiş olacağız.

"EN YETENEKLİSİ YUSUF ŞİMŞEK'Tİ"

Ben Türk kalecilerin çok yetenekli olduklarını düşünüyorum. Çalışma şansım olduğu Uğurcan ve Altay'ın çok önemli performansla bu seviyeye geldiler. Umarım Avrupa'ya giderek fark yaratırlar. Çalıştığım en yetenekli oyuncu Yusuf Şimşek'ti. Çok yetenekli oyuncularla çalıştım ama o çok başkaydı...

"ANTALYASPOR'UN VİZYONU DEĞİŞMEDİ"

Biz Antalyaspor'a geldiğimizde bir takım sorunlar yaşandı. 3 kez başkan değişti. Aziz başkan önderliğinde genç ve dinamik bir yönetim kurulu var. Genç oyuncuları kazanalım ve kazandıralım düşüncesindeyiz. Sonuca gidecek takımı hızlı da görebiliriz. Bu genç oyuncuların kazanılacağı, Antalyaspor'un kendi imkanlarıyla hareket edeceği, borcunun olmayacağı, kendine yetebileceği bir altyapının oluşturulması için herkes çalışıyor. Antalyaspor'un vizyonu değişmedi. Yurt dışındaki kulüplerle ilişki kurabileceği, adını duyurabileceği vizyon Ali Şafak Öztürk başkandan sonra da aynı şekilde devam ediyor. Geçen sezon transfer yasağı olmasına rağmen, genç oyuncularla ve kısıtlı imkanlarla 15 maç yenilmedik ve Türkiye Kupası finaline kadar geldik. Her şeyi alt alta topladığımızda kazanımlarımız, kaybettiklerimizden fazla. Biz bunları yaparken takımı destekleyenlerin keyif alacağı, heyecan duyacağı bir yapı oluşturmanın gayretindeyiz. Ligde 2. olalım, 3. olalım, Türkiye Kupası'nı kazanalım... Bunların hepsi olacak ancak sakin gitmemiz gerekiyor.

"SKOR SEVMEK EN BÜYÜK İHANETTİR"

Antalyaspor'un şu anki gidişatı çok net. Biz Antalyaspor'u yönetilebilir bir takım. Risklerden uzak tutmaya çalışan, kendi yağında kavrulup birçok kazanç elde edecek ve başarılar elde edecek bir takım yaratmak için buraya geldik. Henüz 1 yılı tamamlamadık. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Herkes bu amaç için çalışıyor. Fotoğrafın büyük kısmına bakınca, çok tecrübeli bir ekibe sahibiz. Daha önce gerçekleştirdiklerimizi Antalyaspor'da gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz. Sonuç odaklı gitmek, skor sevmek Antalyaspor'a yapılacak en büyük ihanettir. Biz kumdan kale yapmıyoruz.

Türk futbolunun gelişmesi ve değişmesi için daha derin bir diyaloğa ve akla ihtiyaç var. Alınan kararlarda her yıl değiştirilmeyecek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bilimsel sonuçlarla birlikte hareket etmek bizi doğruya götürecek. Yoksa 14 yabancı yaptım, 8 yaptım, 8'i 3'e indirdim... Birçok insanın inanmadığı bir yolu dayatmak başarı getirmez. Küskünlüğü, tembelliği ve bir daha çalışmamayı oluşturuyor.

"CANER ERKİN YURT DIŞINA GİDECEK"

Bu transfer, Antalyaspor'un şu an yapabileceği bir transfer değil. Antalyasporluları anlıyorum ama Caner Erkin sanırım yurt dışına gidecek.

ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...