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GeriFutbol Son Dakika: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Caner Erkin açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 15:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Caner Erkin açıklaması

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Son Dakika: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Caner Erkin açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile görüşeceklerini ve deneyimli sol beki transfer etmek istediklerini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Deneyimli sol bek ile ilgilendiklerini doğrulayan Tahir Kıran, ilerleyen günlerde Caner Erkin ile görüşeceklerini ve kendisini Çaykur Rizespor'da görmek istediklerini ifade etti.

Tahir Kıran, "Caner Erkin ile görüşeceğiz. Eğer Rizespor forması giymek isterse takımda görmek isteriz. Büyük ihtimalle buradan çıktıktan sonra kendisiyle görüşeceğim. Gerçekten Rizespor'da oynamak istediğini söylerse transfer ederiz. Ama para için gelecekse benim takımımda işi yok. Nasıl Gökhan Gönül, 'Ben Rizespor forması giymek istiyorum' dediyse Caner de bu şekilde söylerse başımın üstünde yeri var." dedi.

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ERSUN YANAL: CANER YURT DIŞINA GİDECEK

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da Spor Arena Youtube Kanalı canlı yayınında milli futbolcunun yurt dışına gideceğini öne sürdü.

Yanal açıklamasında, "Bu transfer, Antalyaspor'un şu an yapabileceği bir transfer değil. Antalyasporluları anlıyorum ama Caner Erkin sanırım yurt dışına gidecek" ifadelerini kullandı.

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