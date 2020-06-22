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Futbol
Haber Giriş: 22.06.2020 - 23:37,Son Güncelleme:

Son dakika! Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap!

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Son dakika! Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap!
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Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-2 sona eren Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Biz hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu oynamaya çalıştık ama karşımızda güçlü bir rakip vardı. Beraberliği bulduk ancak ikinci gol geldi. Yaptığımız değişikliklerle gol bulmaya çalıştık. Son dakika da olsa golü bulduk ve puan aldık. Bizim hedefimiz ilk 5."

FENERBAHÇE CEVABI

"Bu konuda ben bir şey diyemem. Oynayacağımız bir kupa finali ve önümüzde 6 lig maçı daha var. Şu an sadece buna konsantreyim."

 

Son dakika Erol Buluttan Fenerbahçe sorusuna cevap

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