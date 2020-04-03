Son Dakika | Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, isminin Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adının Fenerbahçe ile anılmasının güzel bir duygu olduğunun altını çizen başarılı teknik adam, henüz resmi bir teklif almadığının altını çizdi.

Erol Bulut'un Fotomaç Gazetesi'ne verdiği röportajın Fenerbahçe ile ilgili kısımları şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu" diyen Bulut, "Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor. Ancak dediğim gibi önemli olan F.Bahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Takımın başına nasıl bir karakter getirmek istedikleri. Şu an tek hedefim Alanya'da başarıya ulaşmak. Kupada final yapabiliriz. Ligde de ilk 4 şansımız var. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor ve ne olur bilemeyiz."





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