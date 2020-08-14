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GeriFutbol Son Dakika | Erol Bulut'tan barbekü partisi!
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Futbol
Haber Giriş: 14.08.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Son Dakika | Erol Bulut'tan barbekü partisi!

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Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut ile birlikte Samandıra’da başlayan değişim kendini göstermeye devam ediyor.

Takımdaki en büyük eksikliğin birliktelik olduğu tespitini yapan Bulut, oyuncu grubunun daha da kaynaşması adına yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Çalışmalar ilk başladığında takımın yemeklere toplu olarak katılması kuralını koyan Erol Bulut, oyuncularından yemek masasında da daha çok dialog kurmalarını istedi.

Muhabbet ve arkadaşlığın ilerlemesi gayretinde olan Bulut, bir çok sohbeti de bizzat kendi başlatıyor. Erol Hoca ayrıca kamp sonrası ailelerin de katılacağı bir barbekü partisi de düzenlemeyi planlıyor.

Yeni sezona takım olmuş bir Fenerbahçe ruhu ile girmek hedeflenirken,sarı lacivertli yönetimin kararlı adımlarla yürüttüğü ve takıma katacağı transferlerle de kaliteli, güçlü bir kadro oluşturulması planlanıyor.

 

Son Dakika | Erol Buluttan barbekü partisi

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