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GeriFutbol Son Dakika: Erol Bulut resmen Gaziantep FK'da! İmza açıklandı
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Futbol
Haber Giriş: 20.05.2021 - 19:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Erol Bulut resmen Gaziantep FK'da! İmza açıklandı

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Son Dakika: Erol Bulut resmen Gaziantep FK'da! İmza açıklandı

Gaziantep FK, Fenerbahçe'den sezon ortasında ayrılan Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştıklarını duyurdu.

İşte Gaziantep FK'nın açıklaması;

Yeni Teknik Direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katılımıyla üç yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Son Dakika: Erol Bulut resmen Gaziantep FKda İmza açıklandı

Son Dakika: Erol Bulut resmen Gaziantep FKda İmza açıklandı

Detaylar birazdan...

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