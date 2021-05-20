Son Dakika: Erol Bulut resmen Gaziantep FK'da! İmza açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştıklarını duyurdu.

İşte Gaziantep FK'nın açıklaması;

Yeni Teknik Direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katılımıyla üç yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Detaylar birazdan...