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Son Dakika: Erol Bulut resmen Gaziantep FK'da! İmza açıklandı
Gaziantep FK, Fenerbahçe'den sezon ortasında ayrılan Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştıklarını duyurdu.
İşte Gaziantep FK'nın açıklaması;
Yeni Teknik Direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katılımıyla üç yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
Detaylar birazdan...