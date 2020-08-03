Son Dakika | Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı

Teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor’a veda etti. Bulut, "Aytemiz Alanyaspor’da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur" dedi.



Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;



"Aytemiz Alanyaspor’da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur.

Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim.



Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarlarımızla, 2010-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik; takımımızı Avrupa kupalarına götürme başarısı gösterdik.



Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz.



Aytemiz Alanyaspor’a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa kupalarında başarılar dilerim."



EROL BULUT'UN YILDIZI PARLIYOR

Başarılı teknik adam Erol Bulut, üç sezon önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde özellikle 2019-2020'de Aytemiz Alanyaspor'un başında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.



Turuncu-yeşilliler, 45 yaşındaki Bulut yönetiminde geride kalan sezonu 5. sırada bitirdi, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

Başarılı teknik adam, 2019-2020 sezonunda Akdeniz temsilcisiyle 34 Süper Lig karşılaşmasında 16 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. 57 puan toplayan Alanyaspor'un, maç başına puan ortalaması 1,68 olarak gerçekleşti.

FİNAL HEYECANI YAŞADI

Ayrıca Bulut, teknik adamlık kariyerinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanını Alanyaspor ile geride kalan sezon yaşadı.

Kulüp tarihinde ilk kez kupada finale çıkan Alanyaspor, rakibi Trabzonspor'a 2-0 yenildi.



YENİ MALATYASPOR KARNESİ



Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan önce iki sezon Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı. Yeni Malatyaspor'daki ilk sezonu olan 2017-2018'de Bulut, 28 lig mücadelesinde takımının başında yer aldı.

Sarı-siyahlılar, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 9'unda berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Söz konusu mücadelelerde 36 puan toplayan Malatya ekibinin maç başına puan ortalaması 1,29 oldu.

Bulut, 2018-2019 sezonunda ise Yeni Malatyaspor'un başında 29 Süper Lig mücadelesine çıktı. Sarı-siyahlı ekip, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 8 beraberlikle 38 puanı hanesine yazdırdı. Malatya temsilcisinin Bulut yönetimindeki maç başına

puan ortalaması 1,31 olarak gerçekleşti.

EROL BULUT KİMDİR? EROL BULUT'UN KARİYERİ

Erol Bulut 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. En son Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)

96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)

97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)

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