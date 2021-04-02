Son dakika: Erling Haaland transferinde ters köşe! Real Madrid ve Barcelona derken bugün...

Spor Arena Dış Haber - Önce Salzburg, ardından da 20 milyon Euro bedelle transfer olduğu Borussia Dortmund'da gösterdiği müthiş performansla Kylian Mbappe ile birlikte transferin gözdesi olan Erling Haaland konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

DÜN BARSELONA VE MADRİD...

Ünlü menajer Mino Raiola ve Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, dün önce Barselona'a Katalan kulübünün yeni başkanı Joan Laporta ile görüşmüş, ardından da Başkent'e geçerek Real Madrid ile transfer görüşmesi yapmıştı.

TUVALETTE SAKLANDILAR

Raiola ve Haaland'ın babasının, gizli olması beklenen Barselona seyahatlerinde gazetecilerin havalimanı çıkışında bekledikleri yönünde bilgi aldıktan sonra tuvalete girip yaklaşık yarım saat bekledikleri belirtildi. Yine de basın ordusundan kurtulamayan ikili, hızlı adımlarla kendilerini bekleyen araca binerek Barcelona başkanı Laporta ile görüşmeye gitti.

SIRADAKİ DURAK: İNGİLTERE

Son yıllarda Avrupa futbolundaki sansasyonel transferlerde imzası bulunan menajer Mino Raiola ile eski bir futbolcu olan Alf-Inge Haaland'ın bugün de İngiltere'ye geçerek Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United gibi dev kulüplerle transfer görüşmesi yapması bekleniyor.

DORTMUND'DAN GELİŞMELER SONRASI AÇIKLAMA

İspanya'daki transfer görüşmeleri basına yansıyınca gözlerin çevrildiği Borussia Dortmund'da Sportif Direktör Michael Zorc, Haaland'ın geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sky Sports'a konuşan Michael Zorc, "Haaland'ın menajeri Raiola ile dün konuştuk. Haaland'ı bu yaz satmak istemediğimizi açıkça belirttik. Oluşabilecek farklı senaryolarda neler yapılabileceğini konuştuk." dedi.

"BORUSSIA DORTMUND EN AZ 150 MİLYON EURO İSTİYOR"

Öte yandan Alman ve İngiliz basınında çıkan haberlerde Borussia Dortmund'un Erling Haaland için en az 150 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

HAALAND'IN SÖZLEŞMESİNDE İLGİNÇ MADDE: 2022'DE 75 MİLYON EURO

Haaland'ın transfer görüşmelerinde gündem bu şekildeyken daha önce çıkan bir haber akıllara geldi. Bild'in haberine göre Haaland'ın Dortmund ile 2024'te sona erecek sözleşmesine 2022 yazından itibaren 75 milyon Euro'luk serbst kalma maddesi dahil olacak. Bu haber doğruysa, Dortmund'un Haaland'ı daha yüksek bir bedele satabilmek için önünce iki transfer dönemi bulunuyor: 2021 yaz ve 2022 kış transfer dönemleri.

PİYASA DEĞERİ 110 MİLYON EURO

Bu sezon çıktığı 31 maçta 33 gol atıp 8 asist yapan Haaland, Transfermarkt'a göre 110 milyon Euro piyasa değerine sahip.

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