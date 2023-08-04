Son Dakika: Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması! Sivasspor maçı sonrası Ali Koç ile ne yaşandı?

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu; Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç ve Aziz Yıldırım hakkında açıklamalarda bulundu.

Asist Analiz'e konuşan Belözoğlu, teklif gelmesi halinde Galatasaray'ı çalıştırıp çalıştırmayacağına ilişkin cevabıyla gündeme damga vurdu. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca Fenerbahçe'nin başındayken şampiyonluğun kaçırıldığı Sivasspor maçı sonrasında Ali Koç ile arasında yaşananları anlattı.

TRANSFER SÖZLERİ

Transfer konusunda bizden bir şey olmuyor, büyük takımların maşallahı var. Devamlı size manşet veriyorlar. Bu sene lig tarihinin en daralmış ekonomisiyle mücadele ediyor takımlar… Fenerbahçe ve Galatasaray buna dahil değil gibi duruyor. Çünkü çok büyük transferler yapıyorlar. Gerçekçi olmak lazım. Kur çok yükseldi. Kulüplerin giderleri euro-dolar, gelirleri TL… Böyle olduğunda kulüplerin yaşaması ve sansasyonel transfer yapmaları çok zor. Sağ olsun başkanımız ve yöneticilerimiz; ellerinden geleni yapıyorlar. 3 değerli oyuncu kattık. 2 oyuncu daha takıma katmak istiyoruz. Ekonomik kısmı kolay aşılmıyor. İnce eleyip sık dokuyoruz.

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HULL CITY'DEN TEKLİF ALDI MI?

Hull City bizim kulüp gibi… Abimizin kulübü olunca… Acun abi ile böyle bir konuşmamız olmadı. Gizli saklımız olmaz. Hull City’nin iyi bir hocası var. İnşallah Premier Lig’e çıkarlar. Başakşehir’de çok mutluyum. Halimden memnunum.

AVRUPA'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK HAYALİ

En büyük arzum Avrupa’da teknik direktörlük yapmak. Avrupa’nın teknik adam bazında baktığımızda çok geliştirici olduğunu düşünüyorum. Bazen olaylara Türkiye’den başka bakabiliyorsunuz, oradan başka bakabiliyorsunuz. Futbolcu olarak başardım, inşallah teknik direktör olarak da başarırım.

"KİMSEYİ İDOL OLARAK GÖRMÜYORUM"

Çok değerli teknik adamlar var ancak idol olarak görmüyorum kimseyi… Benim için dünya futbolunu değiştiren kişi Johan Cruyff’tur. Futbol adına, teknik adamlık adına, felsefe adına onu söyleyebilirim. Büyük fotoğrafta Cruyff’u söyleyebilirim.

SİVASSPOR MAÇI SONRASI ALİ KOÇ İLE ARASINDA NE YAŞANDI?

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Bizim Ali Koç ile aramızda bir şey yaşanmadı. Kulübün başkanıdır. Benden sportif direktör olmamı daha sonra da teknik adamlık yapmamı istediler. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Sivasspor maçı üzüntü verici… Ben takımın başına geldiğimde kimsenin inancı yoktu, ben hariç… Ekibimizle inanmıştık. Şampiyon olacağımıza inanıyordum, olmadı. O gün bizim kaderimizde olmayan bir süreçmiş diye bakıyorum. Şampiyonluk, Fenerbahçe tarihinin açık ara en kötü iç saha performansını sergilediği dönemde gelseydi. Biraz absürt olabilirdi. Biz gelene kadar 8 iç saha mağlubiyeti vardı. Tarihinde yoktur Fenerbahçe’nin… 10 maçın 7’sini kazandık ve 1 maç kaybettik. Yani şampiyonluk tek maçla kaçmadı. Kolay bir süreç değildi.

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"GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

“Büyük sözler söylemek, büyük laflar söylemek doğru değil diye cevap vermiştim” daha önce… Benim Galatasaray’ı çalıştırmak gibi bir niyetim yok. Galatasaray’ın içinden yetişmiş Okan Buruk gibi başarılı bir teknik adam var. İleride inşallah Selçuk İnan, Arda Turan… Benim gönlümdeki takım Fenerbahçe. O gün verdiğim cevabı speküle ettiler. Ne benim Galatasaray’a ne de Galatasaray’ın bana ihtiyacı var. Zaten Türkiye’ye gelirken tercih yaptım ve bu tercihten çok mutluyum. Şu an Fenerbahçe’yi de çalıştırma gibi düşüncem yok. Başakşehir ile başarılı olup Avrupa gitmek istiyorum. Fenerbahçeli Emre oldum ben zaten… Yarın bir gün yollarımız kesişirse, bu Fenerbahçe olsun isterim. Fenerbahçe tercihimden dolayı haddi aşan çok şey yaşadım. Artık onlarla yaşamamayı öğrendik. Çok ağır hakaret olmadığı sürece kaldırmaya çalışıyorum. Fenerbahçe taraftarındaki dağılmışlığı görmek beni üzüyor.

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Fenerbahçe?

Bütün Fenerbahçelilerin hem ilacı hem zehri…

Galatasaray?

Yetiştiğim kulüp.

Fatih Terim?

Çok büyük bir teknik direktör.

Ali Koç?

Zor ama iyi bir insan.

Arda Turan?

2000’lerin ülke futbolunun en iyi futbolcusu.

Aziz Yıldırım?

Zor ama iyi bir insan.

Atletico Madrid?

Futbol hayatımı uzattığım sürecin başladığı yer…

Inter?

İlk göz ağrım.

Newcastle?

Çok büyük bir kulüp, kültürü olan bir kulüp… Taraftarın sevgisini sokaklarda hissettiğini bir kulüp.

Başakşehir?

Küçük evim.

Acun Ilıcalı?

Şöhret herkesin yaşamak istediği bir duygu. Bunun başlamasına vesile olanlardan birisi Acun abi. Acun abinin hayatı örnek alınması gereken bir insan. Şöhretin getirmiş olduklarını hayatına geçirmiş ama mütevaziliğini korumuş bir insan… Acun abi dostu unutmaz, herkesin elinden tutar.

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