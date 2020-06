Son Dakika | Emre Belözoğlu: 'Futbolu bırakıyorum, Fenerbahçe...'

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu," Gelinen süreçte hepimiz çok üzülmüştük. Bugün son 2-3 haftadır süregelen kırmızı kartla oyuna başlangıç tekrarlandı ama maçı son dakikalarda dahi olsa hiç bırakmadık. 10 kişi olmamıza rağmen maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Lig tüm takımlar için zor geçecek. İşin psikolojik tarafı var, oyuncular da insan. Tüm futbolcu kardeşlerimize, statta görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Kazandık, kaybedebilirdik. Futboldan daha önemli pandemi olayı yaşıyor dünya. En büyük dileğimiz bu günleri atlatmamız" dedi.

"Yeni yapılanma hakkında da konuşan tecrübeli isim, "8 haftayı en iyi şekilde geçmek, aynı zamanda önümüzdeki sezon yapılanması ile ilgili yönetimimiz karar verecektir. Emre Belözoğlu olarak ben buradan her zaman değerli hissettim. Bundan sonra da elimden gelen her şeyi yapacağım Fenerbahçeli taraftarların sabah kalktıklarında işe mutlu gitmeleri her şeyden önemli. Son 7 haftada da elimden geleni yapacağım." dedi.

FUTBOLU BIRAKIYORUM

Futbolu bırakacağını ifade eden Emre Belözoğlu, "Büyük ihtimalle futbol benim için bitecek gibi görünüyor. Sahaya çıktığımda 8 yaşımda ne hissediyorsam şimdi de aynı şeyleri hissediyorum. Futbolcunun en mutlu olduğu yer yeşil saha. Benim için zor bir karar olacak. Rekor kırmış olsam da futbolu bırakmak hiç kolay değil. Futbolun da gerçekleri var. Gençlere de bu anlamda destek olmak için bu süreci yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

