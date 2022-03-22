Son Dakika: Eljif Elmas transferinde ezeli rakipler karşı karşıya! Takas seçeneği de devrede...

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Bu sezon Napoli'nin en etkili isimlerinden biri olan Eljif Elmas için transfer dedikoduları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den 2019 yılında 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan ve özellikle bu sezon Spalletti yönetiminde performansını artıran 22 yaşındaki orta saha için ezeli rakipler karşı karşıya geldi.

PAZARLIK YAPMAYA HAZIRLAR

İspanyol Marca Gazetesi'nin haberine göre Inter ve Milan, gelecek yıl Eljif'i kadrosuna katmak için nabız yoklamaya başladı. Napoli'den bilgi isteyen Inter ve Milan'ın Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis'le pazarlık yapmaya hazır oldukları ve yaz ayları yaklaştıkça somut teklifler sunmak istedikleri belirtildi.

TAKAS SEÇENEĞİ DE DEVREDE

Özellikle Milan'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Franck Kessie'nin yerini doldurmak için orta saha transferine yoğunlaştığı ve bonservisi 35 milyon euro civarı olan Ante Rebic'in de olduğu bir takas planını devreye sokabileceği ifade edildi.

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Napoli formasını bu yıl 39 maçta giyen 22 yaşındaki Eljif Elmas, 6 gol atıp 6 da asist yaptı.