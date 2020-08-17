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GeriFutbol Son dakika | Ekrem Ekşioğlu resmen açıkladı Fenerbahçe altyapısında görev alacağını açıkladı
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Haber Giriş: 17.08.2020 - 16:32,Son Güncelleme:

Son dakika | Ekrem Ekşioğlu resmen açıkladı Fenerbahçe altyapısında görev alacağını açıkladı

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Son dakika | Ekrem Ekşioğlu resmen açıkladı Fenerbahçe altyapısında görev alacağını açıkladı
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Başakşehir ve milli takımın eski futbolcusu Ekrem Ekşioğlu, Fenerbahçe altyapısında görev alacağını açıkladı.

Ekrem Ekşioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün benim için bir milad. İçinden geldiğim çok sevdiğim yeşil sahalara Türkiye’nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe Çatısı altında yeni nesilleri, geleceğin karakterli ve donanımlı futbolcularını yetiştirmek üzere geri dönüyorum. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz başta olmak üzere bana güvenen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Kalpler Beraber" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Ekrem Ekşioğlu resmen açıkladı Fenerbahçe altyapısında görev alacağını açıkladı

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