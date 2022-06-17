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Son Dakika: Eintracht Frankfurt'tan Rıdvan Yılmaz ve transfer açıklaması!

#Transfer#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz
Son Dakika: Eintracht Frankfurttan Rıdvan Yılmaz ve transfer açıklaması

Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı Eintracht Frankfurt cephesinden önemli açıklamalar yaptı.

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Eintracht Frankfurt, Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

AHMET NUR ÇEBİ 'PAZARLIK YAPIYORUM' DEDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rıdvan'ın transfer durumuyla ilgili "Rıdvan gidiyor. Bir sol bek olarak Rıdvan'ın gittiği fiyat, bana göre çok iyi. Kamuoyuna bakıyorum beğenmiyorlar. '10 milyon Euro dedin' diyorlar. Pazarlık yapıyorum, ne diyecektim başka? Sonraki satıştan pay var, çok garanti bonuslar var. Frankfurt'la Rıdvan Yılmaz için ödeme planında henüz anlaşamadığımız için biraz ayak sürtüyorum açıkçası. Yaklaşık 6.5 milyon Euro Beşiktaş kasasına girecek. 4 milyon Euro yüzde 100, 6 milyon Euro yüzde 99, 6.5 milyon Euro yüzde 90 kasamıza girecek. Artı bir de %20 bir sonraki satışından gelir elde edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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FRANKFURT CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Eintracht Frankfurt'un CEO'su Markus Krösche, Alman basınına yaptığı açıklamada "Rıdvan Yılmaz şu anda Filip Kostic'in verebileceklerinden çok uzakta. Takıma itina ile monte edilmesi gerekiyor. Kimse olağanüstü şeyler beklememeli. Çünkü zamana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

'ZAMAN ALACAK'

Rıdvan Yılmaz'ın takıma adapte konusunda zamana ihtiyacı olacağını da vurgulayan Krösche, "İlk sezonda her şeyi, herkesi tanıması ve takımla kaynaşması gerekiyor. Bu da zaman alacak" dedi.

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#Transfer#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz

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