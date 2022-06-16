Son dakika: Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst açıklaması

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'da yapılan TFF Genel Kurulu'nda Weghorst transferinin son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Weghorst ile görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Çebi; "Kendisini isteyen çok kulüp var Avrupa'da. Milli takımından dün evine dönebildi. Birkaç gün daha bizden süre istedi teklifi değerlendirmek için. Weghorst'a odaklanmış durumdayız şu anda. Olmazsa Sörloth ve onun gibi birçok forvet adayımız var. Planlı şekilde ilerliyoruz." dedi.

"RIDVAN YILMAZ GİDİYOR"

Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transferi hakkında da konuşan Çebi; "Rıdvan gidiyor. Oldukça iyi bir ücrete gidiyor. Bu transfer ile yaklaşık kasamıza 6.5 milyon Euro girecek. Artı Rıdvan'ın sonraki satışından da %20 pay alacağız." sözlerini kullandı.

44 maçta 9 gol, 4 asist

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7 Ağustos 1992 doğumlu Wout Weghorst profesyonel kariyerinde Hollanda’nın FC Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar, Wolfsburg ve Burnley takımlarında forma giydi. Hollanda Milli Takımı’nda da oynayan tecrübeli futbolcu, 14 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Weghorst, devre arasında transfer olduğu Burnley’de 44 maçta oynarken; 9 gol attı ve 4 de asist yaptı.