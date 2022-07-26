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Son Dakika: Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'ın istediği Ali Akman için açıklama!

#Transfer#Ali Akman#Galatasaray
Son Dakika: Eintracht Frankfurttan Galatasarayın istediği Ali Akman için açıklama

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Ali Akman için Eintraht Frankfurt'tan açıklama geldi.

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Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Ali Akman konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Alman basınına genç futbolcu hakkında açıklama yapan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, "Ali Akman, kiralık transferi için bir kulüple görüşme halinde, ona izin verdik" ifadelerini kullandı.

3. AKMAN OLABİLİR

Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman Galatasaray kadrosuna katılırsa kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı kırmızılı formayı giyecek.

Bursaspor'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a Transfer olan Ali Akman NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Hollanda ekibinde geçen sezon 32 maça çıkan genç yıldız, 6 gole imza atmıştı.

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#Transfer#Ali Akman#Galatasaray

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