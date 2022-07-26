Son Dakika: Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'ın istediği Ali Akman için açıklama!

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Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Ali Akman konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Alman basınına genç futbolcu hakkında açıklama yapan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, "Ali Akman, kiralık transferi için bir kulüple görüşme halinde, ona izin verdik" ifadelerini kullandı.

3. AKMAN OLABİLİR

Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman Galatasaray kadrosuna katılırsa kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı kırmızılı formayı giyecek.

Bursaspor'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a Transfer olan Ali Akman NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Hollanda ekibinde geçen sezon 32 maça çıkan genç yıldız, 6 gole imza atmıştı.