Galatasaray, Midtsjö'yü istiyor! Saatli bir bomba gibi, büyük risk... Harit mi Evander mi? Transferde sürpriz...

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Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılıların transfer gündemini ve merak edilen bilgileri Spor Arena Youtube kanalında anlattı.

Galatasaray'ın beklenen 6 numarası kim olacak, Amine Harit mi Evander mi, Kaan Ayhan'da son durum ne, mevcut kadrodan sezona damga vurması beklenen isim kim?

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Ali Naci Küçük'ün aktardıklarından öne çıkanlar;

Yunus Akgün önümüzdeki sezonun Galatasaray’da MVP adayı…

BİRÇOK TEKLİF VAR

Emre Akbaba'ya birçok teklif var. Şu an çok iyi bir performans sergiliyor. Oyuncu havuzunda olmayı hak ettiğini gösterdi. Belki de kadronun değişilmez isimlerinden biri olabilir.

BİR KURTARICI DEĞİL

Galatasaray yeni Melo veya Fernando'sunu bulmak zordu. Sergio Oliveira futbolu bilen üst düzey bir oyuncu. İyi takımın iyi oyuncusu. Sergio Oliveira bir kurtarıcı değil. Onun arkasına bir Fernando ve yanına Ndiaye bulunması lazım.

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MIDTSJO İSTENİYOR

Galatasaray, Midtsjö için AZ Alkmaar ile pazarlık halinde. Kuzeyli oyuncular her zaman Türkiye'de fark yaratmıştır.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

Nadiem Amiri, Galatasaray'a gelmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, kulübünden yanıt bekliyor.

EVANDER Mİ AMINE HARIT Mİ?

Günlerdir bu isimleri konuşuyoruz. Amine Harit konusunda Schalke ile anlaşıldı. Alman ekibi, oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor. 4 milyon euro bonservic ücreti konusunda anlaşmaya vardılar. Harit, 2.7 milyon euro garanti ücreti de kabul etti. Harit hazır ama Galatasaray daha iyisini arıyor.

Evander'in bir sakatlığı var. Ancak sonraki ayın sonunda sahalara dönebilir. Elbette sürpriz bir isim de olabilir.

SAATLİ BOMBA

Kuzey Afrika'dan gelen futbolcular çok profesyonel olmuyor. Bir anlamda elinizde saatli bomba taşıyorsunuz. Saha dışı olaylarıyla problem çıkarabiliyorlar. Harit üst düzey yeteneklere sahip ancak İstanbul hayatı onu yoldan çıkarır mı diye düşünüyorum. Ben Evander'i tercih ederim. Brezilyalı oyuncular, Türkiye'de daha başarılı olmuştur.