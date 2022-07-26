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Son Dakika: Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu! 11 kesik...

#Galatasaray#Kamp#Kadro
Son Dakika: Galatasarayın Avusturya kampı kadrosu belli oldu 11 kesik...

Galatasaray'ın ikinci etap Avusturya kampı kadrosu açıklandı. Teknik direktör Okan Buruk, 11 ismi kafileye dahil etmedi.

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Galatasaray, yeni sezon öncesindeki 2’nci yurt dışı kampı için Avusturya’ya gitti.

Avusturya’nın Tirol bölgesinde 4 günlük kamp gerçekleştirecek sarı-kırmızılılar, saat 11.00’de özel uçakla Avusturya’ya gitmek üzere yola çıktı. Avusturya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 1 Ağustos’ta İstanbul’a dönerek ligin ilk haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına burada devam edecek. Galatasaray, Avusturya’daki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 20.00’de İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar kamptaki ikinci ve son maçında ise pazar günü TSİ 20.00’de Fiorentina ile karşılaşacak.

AYTAÇ KARA VE LUYINDAMA KAFİLEDE YOK

Öte yandan Luyindama, Işık Kaan Arslan, İsmail Çipe, Batuhan Şen, Sacha Boey, Emin Bayram, Aytaç Kara, Sekidika, Emre Taşdemir, Atalay Babacan ve Eren Aydın, Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılı kafilede şu oyuncular yer aldı:

"Fernando Muslera, Okan Kocuk, Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Alexandru Cicaldau, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Yunus Akgün, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı."

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Son Dakika: Galatasarayın Avusturya kampı kadrosu belli oldu 11 kesik...

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#Galatasaray#Kamp#Kadro

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