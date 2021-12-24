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Son dakika: Edgar ve Hugo'nun sakatlıkları sonrası Trabzonspor'dan transfer kararı!

#Trabzonspor#Transfer#Edgar Ie
Son dakika: Edgar ve Hugonun sakatlıkları sonrası Trabzonspordan transfer kararı

Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor'a Edgar le ve Vitor Hugo'dan kötü haber geldi. Bordo-Mavililer, sezonu kapattığı belirtilen Portekizli stoper Edgar'ın yerine 4 aday belirledi.

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Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları kopan sağ açık Gervinho, Antalya karşısında kasığında yırtık olan ve devreyi kapatan sol kanat Anthony Nwakaeme'den sonra dün de Trabzonspor savunmasına iki kötü haber geldi.

Altay maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derece yırtık olduğu tespit edildi. Oyuncunun ameliyat olacağı belirtildi. İdmanda sakatlanan Vitor Hugo'nun sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Sezonu kapattığı belirtilen Edgar ve 2-3 hafta oynamayacak Hugo'nun yerine Başakşehir karşısında Hüseyin Türkmen ve Denswil görev yapacak.

Transfer planları değişti

Teknik direktör Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası sol bek ve sağ kanat transferi için çalıştıklarını açıklamıştı. Ancak Edgar'ın sakatlığı sonrası scout ekibine 'elinizdeki stoper havuzunu çıkarın' talimatı verdi.

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor'da Hataysporlu Fatih Kurucuk (23), Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı (27), Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın (27) yanı sıra Sassuolo'dan Mert Müldür (22) isimleri gündeme geldi.

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#Trabzonspor#Transfer#Edgar Ie

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