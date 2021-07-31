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Futbol
Haber Giriş: 31.07.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Dünya devinden Szalai'ye resmi teklif! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

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Son Dakika: Dünya devinden Szalai'ye resmi teklif! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin en gözde isimlerinden olan Attila Szalai'ye dünya devi talip oldu. 12 milyon euroluk yazılı teklif yapan Avrupa ekibine Fenerbahçe'nin verdiği yanıt belli oldu.

EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai için transfer iddialarına bir yenisi eklendi.

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın ilgilendiği ve 15 milyon sterlini gözden çıkardığı Macar stoper için bu kez de Alman devi devreye girdi.

Takvim'de yer alan habere göre; Almanya'nın köklü ekibi Borussia Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye 12 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Yazılı olarak sarı-lacivertlilere teklifini ileten Dortmund'a Fenerbahçe'den ret yanıtı geldi.

Fenerbahçe'nin Szalai için 20 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği bu nedenle Dortmund'a olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Son Dakika: Dünya devinden Szalaiye resmi teklif Fenerbahçenin transfer kararı...

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