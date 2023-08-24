Son Dakika: Dominik Livakovic resmen Fenerbahçe'de! Açıklama geldi... İşte uçağın iniş saati...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Dominik Livakovic’in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertli takımın yeni transferi Dominik Livakovic, bugün saat 13.00’te Atatürk Havalimanı’nda olacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bilgilendirme

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TRANSFERİ MALİ DETAYLARI

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferi için Dinamo Zagreb ile 9+1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı belirtiliyor. Sarı lacivertli kulübün ödemeyi 3 taksitle yapacağı kaydediliyor.

Haberin Devamı

Başarılı eldiven ile ise 4+1 yıllık sözleşme imzalacağı öne sürülüyor.

12. TRANSFER OLACAK

Fenerbahçe; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic ile birlikte bu sezonki 12.transferini gerçekleştirmiş olacak.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.