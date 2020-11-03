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GeriTenis Son Dakika | Dominic Thiem'in koçu, Viyana'da terör saldırılarında mahsur kaldı
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Haber Giriş: 03.11.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Dominic Thiem'in koçu, Viyana'da terör saldırılarında mahsur kaldı

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Son Dakika | Dominic Thiem'in koçu, Viyana'da terör saldırılarında mahsur kaldı
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Dominic Thiem'in koçu Nicolas Massu, Viyana'da yaşanan terör saldırılarında mahsur kaldı.

Ünlü tenisçi Dominic Thiem'in koçluğunu yapan Nicolas Massu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da korku dolu anlar yaşadı.

Viyana'da meydana gelen terör saldırıları sırasında bir restoranda bulunan Massu, önlem amaçlı olarak 8 saat restoranda bekletildiklerini söyledi.

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Massu, ''Çok korktum, önlem amacıyla restorantın içinde 8 saat bekletildik. Ardından otelime döndüm. Korku dolu anlar yaşadım ama şu an durumum iyi.'' sözlerini kullandı.

 

Son Dakika | Dominic Thiemin koçu, Viyanada terör saldırılarında mahsur kaldı

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