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Son Dakika: Dimitris Pelkas ve Kiveli Marda evleniyor! Düğün için İstanbul'u seçtiler...

#Dimitris Pelkas#Kiveli Marda#İstanbul
Son Dakika: Dimitris Pelkas ve Kiveli Marda evleniyor Düğün için İstanbulu seçtiler...

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas ve kız arkadaşı Kiveli Marda, Haziran'da İstanbul'da dünyaevine girecekler.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Dimitris Pelkas, kız arkadaşı Kiveli Marda ile Haziran ayında evlenmeye hazırlanıyor.

Bir süredir evlilik planları yapan çiftin İstanbul'da evlenmeye karar verdiği ve Fener Rum Patrikhanesi’nde gerçekleştirilecek düğün töreniyle dünyaevine girecekleri kaydedildi.

Fener Rum Patrikhanesi’nde gerçekleştirilecek törenin ardından Boğaz'da yapılacak kutlama sonrası Esma Sultan Yalısı’nda yalnızca çiftin yakın çevrelerinin davetli olacağı bir organizasyon daha düzenlenecek.

Kiveli Marda kimdir?

Yunanistan’ın eski Dış İşleri Bakan Yardımcısı Dimitris Mardas’ın kızı olan Kiveli Marda, bir süredir Dimitris Pelkas ile birlikte. Tıp öğrencisi olan Marda, Yunan futbolcunun geçtiğimiz yıl ettiği evlilik teklifine 'evet' cevabı vermişti.

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#Dimitris Pelkas#Kiveli Marda#İstanbul

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