Son Dakika: Diego Costa 4 milyon Euro istedi, rota Willian Jose’ye döndü - Transfer haberleri

Spor servisi / İsmail ER - Beşiktaş ile Diego Costa arasında devam eden transfer görüşmelerde dün önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlıların teklifine prensipte olumlu yanıt veren Brezilya asıllı İspanyol golcü, yıllık net 4 milyon Euro garanti para ve 2 yıllık sözleşme istedi.

Futbol şubesi Sorumlusu Emre Kocadağ, Diego Costa’nın bu talebini teknik direktör Sergen Yalçın’a iletti.

Yalçın, 33 yaşına gelen bir futbolcuya bu kadar yüksek para ödenmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, transferin şimdilik askıya alınmasını istedi.

LJAJiC TAKAS VERiLEBiLiR

Beşiktaş Transfer Komitesi bu gelişme üzerine rotayı yeniden listedeki diğer oyuncu Willian Jose’ye çevirdi. Brezilyalı futbolcu için yapılan kiralama teklifine sıcak bakmayan Real Sociedad Yönetimi, bonservis için 6 milyon Euro istediğini yineledi.

Ekonomik sıkıntılar bu nedeniyle bu formülü kabul etmesi mümkün olmayan Beşiktaş Yönetimi, para artı takas yöntemi üzerinde çalışmaya başladı.

Bu konuda gündeme gelen ilk isim ise Adem Ljajic oldu. Geldiği günden beri bekleneni veremeyen Sırp oyuncunun yanında bir miktar para teklif edilerek Willian Jose’nin transferinin bitirilmesi hedefleniyor.

Beşiktaş yöneticileri 1-2 gün içinde İspanya’ya giderek Real Sociedad’la tekrar pazarlık masasına oturacak.

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