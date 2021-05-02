Son dakika: Denizlispor Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu

Süper Lig'in 39. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Karşılaşmayı kazanamaması halinde küme düşmesi kesinleşecek olan ev sahibi ekip, mücadeleden istediği sonucu alamadı ve Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olarak Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

Çaykur Rizespor'a Yukatel Denizlispor karşısında galibiyeti getiren golü, 73. dakikada Samudio kaydetti.

Bu sonuçla Yukatel Denizlispor, 2 sezon önce yükseldiği Süper Lig'den yeniden TFF 1. Lig'e düşmüş oldu.

Konuk ekip Çaykur Rizespor, aldığı bu galibiyetle puanını 45'e yükseltti ve kümede kalma yolunda büyük bir avantaj elde etti. Küme düşen Yukatel Denizlispor ise 28 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Moroziuk'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleciden seken topu Mustafa Yumlu çizgiden çevirdi.

18. dakikada Fabiao'nun pasıyla toplu buluşan Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada Ali Yavuz Kol'un topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası dışından attığı şutta top direkten döndü.

45. dakikada sağ kanattan Rodallega'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Hasan Ayaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.

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