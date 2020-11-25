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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Son dakika | Denizlispor, Robert Prosinecki'ye fesih bedeli ödemeyecek!

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Son dakika | Denizlispor, Robert Prosinecki'ye fesih bedeli ödemeyecek!
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Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi sona erdirilen teknik direktör Robert Prosinecki'ye fesih tazminatı ödenmeyeceğini bildirdi.

Cinkaya yaptığı yazılı açıklamada Prosinecki ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını hatırlattı.

Teknik ekiple gerçekleştirdikleri toplantı sonucunda imzaladıkları fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini kaydeden Cinkaya, "Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başladık. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak. Bu süre içerisinde kulüp antrenörlerimiz takımı çalıştıracak. Takıma katkı sağlayacak yeni bir isim için harekete geçtik. Kan değişikliğinin takımımıza olumlu bir etki sağlayacağını düşünüyoruz. Denizlispor büyük bir camia ve bulunduğu konumu hak etmiyor. Bu kötü tablonun değişmesi için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Denizlisporda Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı
Denizlispor'da Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı!

Öte yandan, yeşil-siyahlı ekibin 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına, kulüp antrenörleri Kenan Atik, Murat Hacıoğlu, Memiş Sarıçam ve Hayrettin Öz yönetiminde yapacağı antrenmanla başlayacağı belirtildi.

 

Son dakika | Denizlispor, Robert Prosineckiye fesih bedeli ödemeyecek

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